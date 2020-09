Goed nieuws sneeuwt soms onder bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Met uitsterven bedreigde banteng geboren in Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen is vorige week een met uitsterven bedreigde banteng geboren. De rundersoort komt maar in drie Nederlandse dierentuinen voor.

Het jonge kalf heeft de naam Arthur gekregen en maakt het goed. "Hij is 's nachts geboren, midden in de groep. Arthur is gezond en doet het goed. Hij drinkt goed bij zijn moeder Lana. Ze staan met zijn tweetjes in de kudde", aldus het dierenpark.

Soedan tekent historische vredesovereenkomst met rebellen

De Soedanese regering ondertekende maandag een vredesovereenkomst met een alliantie van de grootste rebellengroepen uit het land. Daarmee hopen de partijen een einde te maken aan de voortdurende conflicten in het Afrikaanse land.

In het akkoord zijn onder meer de ontmanteling van de verschillende rebellengroepen en de integratie van hun strijders in het nationale Soedanese leger vastgelegd.

Eerste directe vlucht tussen Israël en Verenigde Arabische Emiraten

Een vliegtuig met aan boord een Amerikaanse en een Israëlische delegatie is maandag vanuit Israël vertrokken naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Het is de eerste commerciële vlucht tussen beide landen sinds het historische akkoord dat de landen vorige maand hebben gesloten.

Het akkoord moet ervoor zorgen dat de landen de diplomatieke banden aanhalen. De Amerikaanse delegatie gaat bemiddelen tussen de partijen.

Nep-Rembrandt in Oxford mogelijk toch origineel werk

Het schilderij Hoofd van man met baard, dat in de jaren tachtig als namaak werd bestempeld, is mogelijk toch geschilderd door kunstschilder Rembrandt van Rijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Ashmolean Museum in Oxford, schrijft The Guardian.

Een expert concludeerde dat het hout van het werk uit hetzelfde paneel komt als Andromeda, een houten schilderij van de kunstschilder. Dit betekent dat het genoemde werk waarschijnlijk uit het atelier van Rembrandt komt. Of het ook werkelijk door de meester geschilderd is, moet nog blijken.

Doe-het-zelfzaken en supermarkten zien omzet nogmaals stijgen

In juli groeide de omzet van de detailhandel met 9,7 procent ten opzichte van een jaar eerder, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de derde maand op rij dat de detailhandel een opvallende groei noteert. De omzetten van meubelzaken, doe-het-zelf-zaken en winkels in recreatieartikelen groeiden het hardst.