Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen dagen.

Vanaf oktober directe treinverbinding tussen Amsterdam en Londen

Vanaf 26 oktober is er een directe treinverbinding tussen Amsterdam en Londen. Reizigers kunnen vanaf 1 september tickets voor de internationale treindienst kopen. De hogesnelheidstrein doet 3 uur en 52 minuten over de reis tussen de Nederlandse en de Britse hoofdstad.

Reizigers kunnen tot zes maanden van tevoren tickets kopen. Dat is zeker gezien de quarantainemaatregelen van groot belang, benadrukt vervoersbedrijf Eurostar.

Meer dan miljoen coronatests afgenomen sinds verruiming testbeleid

Sinds juni zijn meer dan een miljoen coronatests afgenomen, maken de GGD's bekend. In de afgelopen week zijn meer dan 140.000 coronatests afgenomen, waarmee het totale aantal op 1.018.023 uitkomt.

Het aantal tests van vorige week is een stijging van 40 procent ten opzichte van eerdere weken, toen 98.000 tot 110.000 coronatests werden afgenomen. Vanwege de enorme belangstelling vragen het ministerie van Volksgezondheid en de GGD's Nederlanders om zich alleen te laten testen als ze klachten hebben.

Afgelopen week minder besmettingen dan week ervoor

Er zijn in de afgelopen week 3.588 Nederlanders positief getest op het coronavirus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de wekelijkse update. Bij de vorige wekelijkse update ging het om 4.013 nieuwe besmettingen.

Het aantal gemelde ziekenhuisopnames nam wel toe - van 50 naar 84 - terwijl het aantal gemelde doden verdubbelde naar 32.

Goedkoop treinkaartje voor jongeren gaat volgende week in

NS begint op 1 september met het eerder aangekondigde goedkope treinkaartje voor jongeren. De jongeren kunnen er voor 7,50 euro de hele dag onbeperkt buiten de spits en in het weekend mee reizen. De kaart is bedoeld voor treinreizigers tussen de twaalf en achttien jaar.

Meer bergbeklimmers Mount Everest succesvol

Het lukt steeds meer bergbeklimmers om de top van de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, te bereiken. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Washington en Californië dat woensdag is gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad PLOS ONE.

In de periode van 2006 tot en met 2019 gingen ruim 3.600 mensen naar boven en wist twee derde de berg te bedwingen.

Verwijzingen en behandelingen zorg terug op oude niveau

Het aantal verwijzingen naar medisch-specialistische zorg en geestelijke gezondheidszorg zat in juli weer rond het niveau van die maand in de afgelopen jaren, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het aantal behandelde patiënten in ziekenhuizen is daarbij gelijk of iets hoger dan in juli 2018 en 2019. De NZa roept mensen met ernstige klachten die nog niet geholpen zijn op zich bij de huisarts te melden.