Om te voorkomen dat de gestrande Noordelijke rotspinguïn Pierre eenzaam wordt, laten zijn verzorgers in de dierentuin van de Australische stad Perth het diertje op een tablet naar beelden van pinguïns kijken. De pinguïn is vooral groot fan van Pingu, de kleianimatieserie over de gelijknamige pinguïn, laten zijn verzorgers weten.

Pierre is een Noordelijke rotspinguïn, een van de zeldzaamste pinguïnsoorten ter wereld. Toen het dier aanspoelde op het strand in het zuidwesten van het land en naar de dierentuin werd gebracht, was hij de enige van zijn soort.

Door de volgens de dierentuin "recordbrekende zwemtocht" van de pinguïn, die waarschijnlijk vanaf de eilanden in de Indische of Zuid-Atlantische oceaan richting Australië is gezwommen, heeft het dier huidproblemen opgelopen. Pierre kan pas weer worden vrijgelaten als hij is genezen.

Zijn verzorgers proberen de pinguïn tijdens zijn herstel zo veel mogelijk bezig te houden. Naast het kijken naar programma's op de tablet, brengt hij zijn dag door met eten, wassen, een dagelijks weegmoment en bewondert hij zichzelf graag in de spiegel, laat de dierentuin weten.

Ondertussen wordt er gezocht naar een andere opvanglocatie voor de pinguïn, zodat hij kan herstellen bij zijn soortgenoten.