Dinosaurusembryo intact in miljoenen jaren oud ei

Paleontologen hebben een 80 miljoen jaar oud dinosaurusei gevonden, met daarin een embryo dat bijzonder goed bewaard is gebleven.

Dergelijke vondsten zijn uiterst zeldzaam, aldus de ontdekkers in het wetenschappelijke vakblad Current Biology. Het zou de eerste keer zijn dat een intact embryo van een dinosaurus onderzocht kan worden.

Verwijzingen en behandelingen zorg terug op oude niveau

Het aantal verwijzingen naar medisch-specialistische zorg en geestelijke gezondheidszorg zat in juli weer rond het niveau van die maand in de afgelopen jaren, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het aantal behandelde patiënten in ziekenhuizen is daarbij gelijk of iets hoger dan in juli 2018 en 2019. De NZa roept mensen met ernstige klachten die nog niet geholpen zijn op zich bij de huisarts te melden.

Zeventiende-eeuws Nederlands schip in zee gevonden

In de Finse Golf is op 85 meter diepte een bijna intact zeventiende-eeuws Nederlands schip ontdekt. Het fluitschip is vermoedelijk een handelsschip van Nederlandse origine.

Het gezonken vaartuig werd ontdekt door de Finse non-profitorganisatie Badewanne.

Grauwe kiekendief broedt na jaren weer in Overijssel

Na bijna tien jaar heeft er weer een grauwe kiekendief in Overijssel gebroed. En met succes: eind juni zijn er drie jonge grauwe kiekendieven uit de eieren gekropen, meldt Nature Today.

Het betreft twee vrouwtjes en een mannetje, die alle drie goed op gewicht zijn. Ze beginnen rond deze tijd aan een lange reis naar het overwinteringsgebied in de Sahel in Afrika.

Japan bestelt half miljard coronavaccins met oog op Spelen

Japan heeft 521 miljoen coronavaccins besteld. Met die investering hoopt het land, dat 126,5 miljoen inwoners telt, dat de Olympische Spelen komende zomer wel door kunnen gaan.

Japan heeft bij vijf verschillende bedrijven vaccins besteld, om zo de kansen te spreiden. Wellicht zullen niet alle vaccins die nu door verschillende landen worden geproduceerd ook goed genoeg werken.