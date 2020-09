De Britse kunstenaar Banksy heeft een boot gefinancierd die vluchtelingen op de Middellandse Zee redt, meldt The Guardian. Donderdag redde de boot 89 mensen, onder wie 14 vrouwen en kinderen.

Het schip met de naam Louise Michel is op dit moment nog op zoek naar een veilige haven om met de geredde passagiers aan te meren of om ze over te dragen aan de Europese kustwacht.

De Louise Michel vertrok op 18 augustus in het geheim vanuit de haven in het Spaanse Burriana, in de buurt van Valencia. Er zou zijn gevreesd dat Europese landen hun missie wilden blokkeren. De crewleden zijn Europese activisten die al eerder betrokken waren bij twee andere reddingsmissies waarbij in totaal 105 mensen werden gered.

De boot, die onder de Duitse vlag vaart, is knalroze geverfd en op de zijkant staat een kunstwerk van Banksy afgebeeld. Daarop is een meisje met een reddingsvest te zien, dat zich vasthoudt aan een reddingsboei in de vorm van een hart.

Banksy, die politieke en maatschappelijke thema's in zijn werk laat terugkomen, zou in september vorig jaar een e-mail hebben gestuurd naar Pia Klemp, de voormalige kapitein van meerdere reddingsboten die in recente jaren duizenden mensen redden. De kunstenaar benaderde haar omdat hij naar eigen zeggen onder de indruk was van haar verhaal.

Klemp benadrukt dat Banksy alleen financieel betrokken is bij de reddingsmissies van de boot. "Banksy zal niet doen alsof hij beter weet hoe hij een schip moet besturen en wij zullen niet doen alsof wij kunstenaars zijn", aldus de voormalige kapitein.