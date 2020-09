Goed nieuws sneeuwt soms onder bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Items uit de hiphopscene geveild

Veilinghuis Sotheby's houdt op 15 september de eerste veiling waarin de hiphopcultuur centraal staat. Naast de kroon van rapper Notorious B.I.G. (1972-1997) gaan onder meer liefdesbrieven van diens collega Tupac Shakur (1971-1996) onder de hamer.



Meer bergbeklimmers Mount Everest succesvol

Het lukt steeds meer bergbeklimmers de top van de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, te bereiken. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Washington en Californië dat woensdag is gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad PLOS ONE.

Trein van Brussel naar Berlijn half uur sneller

Een treinreis naar Berlijn of Brussel duurt vanaf 2024 een half uur minder lang. Op beide trajecten gaan nieuwe treinen rijden, zo maakt de NS donderdag bekend. De geplande tijdwinst van een half uur richting Berlijn is het resultaat van het vervallen van een locomotiefwissel bij Bad Bentheim.

Tuincentra beleven recordjaar

Waar de meeste branches te lijden hebben onder de coronacrisis, rinkelen de kassa's van Nederlandse tuincentra aan één stuk door. Verkopers van onder meer plantjes, barbecues en tuinoverkappingen zagen de omzet in de eerste helft van dit jaar toenemen naar 800 miljoen euro, 28 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

MS Rotterdam eindelijk vertrokken

De MS Rotterdam is donderdag vanuit Rotterdam vertrokken naar Schotland. Het voormalige schip van de Holland America Line was in Nederland om te worden opgeknapt voordat het naar de nieuwe eigenaar Fred Olsen kon. Rijnmond meldt dat het cruiseschip volgend jaar vertrekt vanuit het Schotse Rosyth.

Stuk vloer waarop Kobe Bryant laatste wedstrijd geveild

Een stuk van de vloer waarop oud-basketbalspeler Kobe Bryant (1978-2020) in 2016 zijn laatste wedstrijd speelde, wordt op 4 september geveild, meldt veilinghuis Heritage Auctions. Het object zal naar verwachting ruim 500.000 dollar (ongeveer 450.000 euro) opbrengen.