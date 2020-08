Goed nieuws sneeuwt soms onder bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Afrika officieel vrij van wild poliovirus

Afrika heeft de wilde variant van het poliovirus uitgebannen. Een onafhankelijke commissie meldt dat alle 47 landen die onder de Afrikaanse regio van gezondheidsorganisatie WHO vallen nu meer dan drie jaar vrij van het virus zijn. Zo'n 1,8 miljoen kinderen zijn volgens schattingen van de WHO gered van permanente verlamming door polio.

Goedkoop treinkaartje voor jongeren gaat volgende week in

NS begint op 1 september met het eerder aangekondigde goedkope treinkaartje voor jongeren. Ze kunnen er de hele dag onbeperkt buiten de spits en in het weekend mee reizen voor 7,50 euro. De kaart is bedoeld voor treinreizigers tussen de twaalf en achttien.

Lesbisch pinguïnstel 'moeder' geworden in Spaans aquarium

Twee vrouwtjespinguïns in een Spaans aquarium zijn 'moeder' geworden, meldt het AD. Dit kwam doordat Electra en Violet het ei van een ander stel hadden geadopteerd en uitgebroed. Volgens het aquarium in Valencia komen pinguïnstellen van hetzelfde geslacht wel vaker voor, maar nog nooit eerder wisten twee vrouwtjes in het Spaanse aquarium samen een ei uit te broeden.

Mooie zomer beperkt omzetverlies zeilscholen en bootverhuurders

De watersport- en recreatiesector heeft zich redelijk hersteld van het slechte voorseizoen. Door het mooie weer gingen vooral veel Nederlandse recreanten alsnog het water op. Toch hebben de watersportbedrijven tussen maart en september 700 miljoen euro schade geleden, dat is 18 procent van hun normale omzet.

Grootste mazelenuitbraak ter wereld na veertien maanden voorbij

De mazelenuitbraak in de Democratische Republiek Congo (DRC) is na veertien maanden voorbij. Het was de grootste uitbraak van deze ziekte ter wereld. Meer dan zevenduizend kinderen zijn tijdens de epidemie overleden aan mazelen. Het land kreeg in de afgelopen jaren met meerdere ziektes te maken. Volgens de autoriteiten verliep de mazelenepidemie "rustig", maar was die wel de dodelijkste.