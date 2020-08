Goed nieuws sneeuwt soms onder bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Jeroen Pauw keert terug met rondreizende talkshow

Jeroen Pauw keert het komende televisieseizoen terug op televisie met een nieuwe talkshow. De presentator gaat Pauw komt binnen maken.

In de talkshow gaat de hij langs bij mensen die niet in de studio kunnen of willen komen. Pauw bezoekt onder meer een gevangenis, een kliniek en een ziekenhuis.

Koninklijk Huis deelt nieuwe foto's van prinsessen

Het Koninklijk Huis heeft dinsdag nieuwe portretfoto's van de drie prinsessen gedeeld. Amalia, Alexia en Ariane poseren allemaal in hun eentje voor de camera.

Straat in Los Angeles vernoemd naar overleden basketballer Bryant

Los Angeles vernoemt een straat naar de oud-basketballer Kobe Bryant (1978-2020). De voorzitter van de gemeenteraad van de Amerikaanse stad kondigt de komst van Kobe Bryant Boulevard aan via Twitter.

"Figueroa Street zal binnenkort Kobe Bryant Boulevard heten", aldus Herb J. Wesson jr maandag. Die dag was het Mambadag, omdat 24 augustus (24-8) de twee rugnummers bevat die Bryant, die de bijnaam 'Black Mamba' had, droeg tijdens zijn carrière bij basketbalclub Los Angeles Lakers.

Afgelopen week minder besmettingen dan week ervoor

Er zijn vorige week 3.588 Nederlanders positief getest op het coronavirus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de wekelijkse update. Bij de vorige wekelijkse update ging het om 4.013 nieuwe besmettingen.

Het aantal gemelde ziekenhuisopnames nam wel toe van 50 naar 84, terwijl het aantal gemelde doden verdubbelde naar 32.

Schilderij van Utrechtse schilder terug in Centraal Museum

Granida en Daifilo, het meesterwerk van de Utrechtse schilder Dirck van Baburen is terug in Nederland. Het schilderij is vanaf dinsdag weer te zien in het Centraal Museum aan de Agnietenstraat in Utrecht.

Ruim 1 miljoen dollar (zo'n 900.000 euro) werd er neergelegd om het schilderij in New York aan te schaffen. Het Utrechtse museum is erg blij met de aankoop.

Klimaatactiviste Greta Thunberg gaat weer naar school

De zeventienjarige klimaatactiviste Greta Thunberg gaat weer naar school na een jaar de wereld over te hebben gereisd voor het klimaat, zo laat de Zweedse weten via Twitter.

"Mijn tussenjaar is voorbij en het voelt geweldig om weer op school te zijn", schrijft Thunberg. In december 2019 werd Thunberg als jongste persoon ooit door TIME uitgeroepen tot Person of the Year.

Formule 1 voegt races in Turkije, Bahrein en Abu Dhabi toe

De Formule 1 heeft vier Grands Prix toegevoegd aan de kalender van dit jaar. Het seizoen in de koningsklasse van de autosport wordt afgesloten met races in Turkije, Bahrein (twee keer) en Abu Dhabi.

De Grand Prix van Turkije is op 15 november, de Grands Prix in Bahrein (de tweede race aldaar krijgt de naam Grand Prix van Sakhir) op 29 november en 6 december en de Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste van het seizoen, op 13 december.