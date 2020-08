Een Amerikaanse vrouw die dood was verklaard, bleek nog te leven toen medewerkers van een uitvaartcentrum haar uit de lijkzak wilden halen om haar te balsemen, meldt onder andere persbureau AP.

De twintigjarige vrouw uit Detroit verloor zondag het bewustzijn in haar huis, waarna haar familie het alarmnummer inschakelde. Medici hebben haar dertig minuten gereanimeerd, waarna ze een arts op de eerste hulp raadpleegden.

De arts verklaarde vervolgens "op basis van de verstrekte medische informatie" dat de vrouw was overleden. Omdat er geen verdachte omstandigheden waren, is het lichaam van de vrouw zonder autopsie vrijgegeven aan de familie.

Een uur later in het uitvaartcentrum bleek de vrouw echter nog te leven. Medewerkers van het uitvaartcentrum stonden net op het punt haar bloed af te tappen, toen de vrouw haar ogen opende. De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis en ligt daar dinsdagochtend (Nederlandse tijd) nog in kritieke toestand.

De lokale brandweer en de politie zijn nog aan het onderzoeken hoe de vrouw doodverklaard kon worden terwijl ze nog leefde.