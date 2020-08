Goed nieuws sneeuwt soms onder bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Vanaf oktober directe treinverbinding tussen Amsterdam en Londen

Vanaf 26 oktober is er een directe treinverbinding tussen Amsterdam en Londen. Reizigers kunnen vanaf 1 september tickets voor de internationale treindienst kopen. De hogesnelheidstrein doet 3 uur en 52 minuten over de reis tussen de Nederlandse en Britse hoofdstad.

Reizigers kunnen tot zes maanden van tevoren tickets kopen. Dat is zeker gezien de quarantainemaatregelen van groot belang, benadrukt vervoersbedrijf Eurostar.

Sportplaatje voor recordbedrag van bijna 4 miljoen dollar verkocht

Een sportplaatje van de Amerikaanse honkbalspeler Mike Trout is afgelopen weekend voor een bedrag van ruim 3,9 miljoen dollar (zo'n 3,3 miljoen euro) verkocht. Volgens persbureau Reuters is het het hoogste bedrag dat ooit voor een sportplaatje is neergelegd.

Het gaat om een Bowman Chrome Draft Prospects Superfractor-plaatje uit 2009, het jaar dat Trout door de Los Angeles Angels werd opgepikt in de Amerikaanse honkbalcompetitie Major League Baseball.

1,6 miljoen kijkers zien finale Champions League

De finale van de Champions League heeft zondagavond 1,6 miljoen kijkers naar SBS6 getrokken. De wedstrijd tussen FC Bayern München en Paris Saint-Germain was na het NOS Journaal van 20.00 uur het best bekeken programma van de avond, meldt Stichting KijkOnderzoek.

1 Samenvatting PSG-Bayern München (0-1)

Meer dan miljoen coronatests afgenomen sinds verruiming testbeleid

Sinds juni zijn meer dan een miljoen coronatests afgenomen, maken de GGD's maandag bekend. In de afgelopen week zijn meer dan 140.000 coronatests afgenomen, waarmee het totale aantal op 1.018.023 uitkomt.



Het aantal tests van vorige week is een stijging van 40 procent ten opzichte van eerdere weken, toen 98.000 tot 110.000 coronatests werden afgenomen. Vanwege de enorme belangstelling vragen het ministerie van Volksgezondheid en de GGD's Nederlanders om zich alleen te laten testen als ze klachten hebben.

Prehistorische slangster vernoemd naar Nightwish-zangeres

Een nieuw ontdekte prehistorische slangster is vernoemd naar de Nederlandse metalzangeres Floor Jansen van de band Nightwish, zo melden onderzoekers van natuurhistorische musea van Maastricht en Luxemburg. De Ophiomitrella floorae leefde gedurende de krijttijd in wat tegenwoordig Nederland is.

De Luxemburgse onderzoeker Ben Thuy en zijn collega uit Maastricht John Jagt zijn allebei fans van metalmuziek en in het bijzonder ook van de muziek van Jansen. "Door onze passies te combineren met ons werk, hopen we meer mensen te interesseren voor dit vak", legt Thuy uit aan NU.nl.