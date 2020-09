Een sportplaatje van de Amerikaanse honkbalspeler Mike Trout is dit weekend voor een bedrag van ruim 3,9 miljoen dollar (omgerekend 3,3 miljoen euro) verkocht. Volgens persbureau Reuters is het het hoogste bedrag dat ooit voor een sportplaatje is neergelegd.

Het gaat om een Bowman Chrome Draft Prospects Superfractor-kaartje uit 2009, het jaar dat Trout door de Los Angeles Angels werd opgepikt in de Amerikaanse honkbalcompetitie Major League Baseball.

Er is maar één exemplaar van geprint dat bovendien gesigneerd is door Trout. Door de zeldzaamheid was een minimumprijskaartje van 1 miljoen dollar aan het sportplaatje gehangen. De verkoper had de kaart twee jaar terug voor 400.000 dollar gekocht.

Hoewel het volgens Reuters om een recordbedrag gaat, gaan sportplaatjes in Amerika al jarenlang voor torenhoge prijzen over de toonbank. Elf jaar geleden werd nog 3,1 miljoen dollar betaald voor een kaart die uit 1909 stamde.

Record was 3,2 miljoen dollar

Voordat de kaart van Trout werd verkocht, stond de recordverkoop op naam van een T206 Hopus Wagner-kaartje, eveneens van een honkbalspeler. Dat exemplaar werd bijna vier jaar geleden voor bijna 3,2 miljoen dollar verkocht.

De 29-jarige Trout is nog steeds actief in de Major League Baseball en won diverse titels. Zo werd hij in 2012 verkozen tot debutant van het jaar en won hij de prijs voor de meest waardevolle speler in een seizoen drie keer, terwijl hij vier andere seizoenen als tweede eindigde.

Vorig jaar zette hij zijn handtekening onder een nieuw contract bij de Angels, ter waarde van ruim 375 miljoen dollar.