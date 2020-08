Een kat die verdween op de veerboot van het Engelse Harwich naar Hoek van Holland, is na weken weer herenigd met haar eigenaren, meldt Omroep West zaterdag. Het dier dwaalde al die tijd rond in het Westland.

Una, zoals de kat heet, verhuisde onlangs met haar Poolse eigenaren naar Schotland. Toen zij met het dier op vakantie gingen naar Polen, wist ze te ontsnappen op de veerboot.

Ondanks een urenlange zoektocht werd Una niet gevonden. "Toen zijn we verder gereisd naar Polen. Iedereen was aan het huilen", vertelt een van de eigenaren in gesprek met Omroep West.

Una begon ondertussen aan een zwerftocht door het Westland. Ze werd onder meer gespot bij een fastfoodketen, maar het lukte vrijwilligersorganisatie Team Dierenacties Westland niet om haar te pakken te krijgen.

Woensdag lukte dat toch. Una bleek te zijn voorzien van een Poolse chip. "Via via zijn we erin geslaagd om contact te leggen met een dierenarts in Polen. Die zei dat de kat van Polen was die in Schotland wonen", aldus de organisatie.

Vrijdag is de kat herenigd met haar eigenaren. Afgezien van wat uitdrogingsverschijnselen lijkt ze het goed te maken.