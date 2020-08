Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen dagen.

'Bijna uitgestorven' kieuwpootkreeft in groten getale gezien in Noord-Brabant

De zeldzame kieuwpootkreeft is weer gezien in de leembossen van Het Groene Woud in de buurt van het Noord-Brabantse Best. Van het oranje-blauwe zwemmende geraamte werd lange tijd gedacht dat het was uitgestorven in Nederland. De kieuwpootkreeft werd sinds 2000 incidenteel aangetroffen op verschillende plekken in het land, maar dit waren zeldzame individuele waarnemingen. Het ging toen niet om een hele populatie, zoals nu.

CPB: Vanaf derde kwartaal weer groei Nederlandse economie

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de Nederlandse economie na een dieptepunt in het tweede kwartaal van dit jaar vanaf het derde kwartaal weer gaat groeien. Over het gehele jaar is er echter nog wel sprake van economische krimp: zo'n 5 procent, schat het CPB. In 2021 groeit de economie naar verwachting met 3 procent.

65e verjaardag nijntje gevierd met jubileummunt

Nijntje krijgt ter ere van de 65-jarige verjaardag van het konijn een jubileummunt. De Koninklijke Nederlandse Munt liet maandag weten drie speciale munten te introduceren, waarvan de eerste wordt geslagen op 23 augustus, de geboortedag van bedenker Dick Bruna.

De maker van het Nederlandse muntgeld gaat in totaal 15.760 munten uitgeven. De prijzen variëren van 12,50 euro tot 2.800 euro.

Terugkeer van nachttrein tussen Amsterdam en Zürich onderzocht

De NS onderzoekt samen met de Zwitserse spoorvervoerder SBB een mogelijke terugkeer van de nachttrein tussen Amsterdam en Zürich. Vier jaar geleden trokken de spoorvervoerders de stekker uit de nachtlijn.

Reden voor een mogelijke terugkeer is de toenemende populariteit van de nachttrein. Onderzoek moet nog wel uitwijzen of er genoeg vraag is naar de nachtlijn, of deze winstgevend is en of er voldoende spoor beschikbaar is.

Antistoffen tegen coronavirus gevonden in moedermelk

Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC hebben belangrijke antistoffen tegen het coronavirus ontdekt in moedermelk van vrouwen die besmet zijn geraakt met het virus. Of moedermelk hierdoor bruikbaar is om COVID-19-infecties te voorkomen, moet nog verder worden onderzocht.

Somalische olifantspitsmuis na decennia weer waargenomen

De Somalische olifantspitsmuis is vorig jaar voor het eerst sinds 1968 weer door wetenschappers waargenomen, terwijl zij in de veronderstelling waren dat de diersoort was verdwenen. De soort blijkt nog steeds in Djibouti te leven. Het dier heeft een kenmerkende snuit in de vorm van een slurf, waarmee het mieren opzuigt. De olifantspitsmuis kan een snelheid van 30 kilometer per uur bereiken.

Ouderen lopen minder risico op dementie dan tien jaar geleden

In vergelijking met tien jaar geleden, lopen ouderen nu een kleiner risico op dementie. Dat blijkt uit een wereldwijde studie die mede is uitgevoerd door het Erasmus MC in Rotterdam. In 2010 hadden zeventigers 13 procent meer kans op dementie dan iemand die nu zeventig is.

De hoofdonderzoeker stelt dat uit de resultaten blijkt dat dementie beïnvloedbaar is. De daling zou volgens hem samenhangen met betere gezondheidszorg.

Nieuw type coronatest voor kinderen waarschijnlijk binnen enkele weken beschikbaar

Kinderen van zes jaar en jongeren kunnen waarschijnlijk binnen enkele weken een nieuwe, minder vervelende coronatest krijgen. Onderzoekers werken op dit moment aan de laatste voorbereidingen van de test, waarbij het kind geen wattenstaafje in de keel en neus krijgt, maar een speekseltest waarbij er een soort sponsje in de mond wordt gehouden.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe test in gebruik genomen gaat worden.

Bijna 13 miljoen euro voor Beiroet via Giro555

Een week na de landelijke actiedag heeft Nederland via Giro555 al bijna 13 miljoen euro ingezameld voor Beiroet. Begin deze maand werd de Libanese hoofdstad getroffen door een enorme explosie, waarbij zeker 178 mensen om het leven kwamen en duizenden mensen gewond raakten.

Met het ingezamelde geld worden slachtoffers van de ramp geholpen.