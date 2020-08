Een drachtige koe in het Noord-Brabantse Aarle-Rixtel is donderdagavond een restaurant binnengelopen. Dat meldt Omroep Brabant vrijdag.

De koe hoorde bij een boerderij die naast het restaurant genaamd Herberg De Brabantse Kluis lag. De koe liep weg terwijl ze werd verplaatst naar een andere stal, zo zegt de eigenaresse van de boerderij tegen Omroep Brabant.

Bron: Instagram: De Brabantse Kluis

"Het ging in het begin goed, ze liep netjes de stal in. Maar op een gegeven moment schrok ze en liep ze er weer uit, richting het terras. Wij moesten er wel om lachen," aldus de eigenaresse.

Volgens de eigenaresse waren de reacties van de gasten in het restaurant "gemengd". "Het was best druk in het restaurant. Veel mensen hebben het zien gebeuren. De een vond het eng, de ander juist grappig. Het was in ieder geval voor iedereen een beleving," zo vertelde ze aan Omroep Brabant.

De koe heeft niets beschadigd en was snel weer terug op de boerderij. Ook is de koe vrijdag bevallen van een kalf.