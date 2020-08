Goed nieuws sneeuwt soms onder bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Nieuwe coronatest voor kinderen is er waarschijnlijk binnen enkele weken

Voor kinderen van zes jaar en jonger wordt aan een nieuw type coronatest gewerkt, omdat de huidige coronatest voor hen eigenlijk te vervelend is. Kleine kinderen krijgen bij de nieuwe test geen wattenstaafje in de keel en neus, maar hoeven alleen een soort spons in de mond te houden. Het is nog niet bekend vanaf wanneer de GGD deze test zal gebruiken. Op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen.

Giro555 haalt bijna 13 miljoen euro op voor Beiroet

Nederland heeft via Giro555 al bijna 13 miljoen euro ingezameld voor Beiroet. De Libanese hoofdstad werd begin deze maand getroffen door een enorme explosie. Hierbij kwamen zeker 178 personen om het leven. Ook vielen er duizenden gewonden. Met het ingezamelde geld worden slachtoffers van de ramp geholpen.

Coronaproof seizoen First Dates vanaf eind augustus op televisie

Het nieuwe seizoen van First Dates gaat eind augustus van start. Het datingprogramma, waarin deelnemers elkaar in een restaurant voor het eerst ontmoeten, is vanwege de coronamaatregelen in aangepaste vorm opgenomen. Zo worden de dates op gepaste afstand in het restaurant ontvangen door gastheer Sergio Vyent en barman Victor Abeln, zit er een tussenschot van plexiglas tussen de deelnemers op het moment dat ze moeten vertellen of ze met elkaar door willen en staan alle tafels op minstens 1,5 meter van elkaar.

MECC in Maastricht biedt tijdelijk ruimte tot grote theaterzaal

Een gedeelte van het congrescentrum MECC in Maastricht wordt tijdelijk omgebouwd tot een theaterzaal met 1.250 zitplaatsen. De ruimte is coronaproof en veilig voor bezoekers en artiesten. In het zogenoemde M-theater ligt de nadruk op cabaret en muzikale optredens. Zo komen onder andere Najib Amhali, Jeroen van der Boom en het Metropole Orkest optreden.