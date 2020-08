Goed nieuws sneeuwt soms onder bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Ouderen lopen minder risico op dementie dan tien jaar geleden

Ouderen lopen nu een kleiner risico op dementie dan ouderen tien jaar geleden. Uit een wereldwijde studie die mede is uitgevoerd door het Erasmus MC in Rotterdam, blijkt dat zeventigers in 2010 13 procent meer kans op dementie hadden dan iemand die nu zeventig is. De resultaten laten zien dat dementie beïnvloedbaar is, zo stelt de hoofdonderzoeker. Volgens hem hangt de daling samen met betere gezondheidszorg.

Nieuwe Duitse wet: baasjes verplicht om hond twee keer per dag uit te laten

Voor hondeneigenaren in Duitsland wordt het binnenkort verplicht om hun huisdier minstens twee keer per dag uit te laten of in de tuin te laten rennen. De Duitse minister van Landbouw, Julia Kloeckner zei over de nieuwe wet: "Huisdieren zijn geen knuffeldieren".

Verdwaalde Schotse kat na drie weken teruggevonden in Naaldwijk

De uit Schotland afkomstige kat Una, die sinds drie weken werd vermist is teruggevonden in Naaldwijk, zo meldt Omroep West. De kat was vermist geraakt te zijn tijdens de overtocht met de ferry. Vrijwilligers van Team Dierenacties Westland plaatsten vangkooien en konden de kat zo vangen. De oorspronkelijke baasjes van de kat zijn uiteraard erg blij.

Nieuwe Blackberry-smartphone in 2021 op de markt

Een aantal jaren geleden waren de Blackberry Bold en de Blackberry Curve twee van de bekendste smartphones op de markt. In 2021 komt er weer een nieuwe BlackBerry-smartphone op de markt, maakt het bedrijf woensdag bekend. Het gaat om een toestel met ondersteuning voor 5G en een fysiek toetsenbord. De Android-telefoon gaat in Europa en Noord-Amerika in de verkoop, maar meer details zijn nog niet bekend.