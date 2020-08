Een Braziliaanse supermarkt heeft het lichaam van een in de winkel overleden man achter parasols en dozen verborgen, maar nagelaten de deuren te sluiten. Op foto's is te zien dat sommige klanten nietsvermoedend hun boodschappen deden.

De man, een salesmanager, overleed vorige week vrijdag aan een hartaanval op de vloer van de Carrefour-vestiging. Na kritiek op sociale media is het incident nu pas bekend geworden.

In plaats van dat het personeel direct de winkel sloot, werd besloten het winkelend publiek weg te houden bij het lichaam. Op foto's is te zien dat kartonnen dozen zo werden gepositioneerd dat niemand in de buurt van de man kon komen. Het zicht op het lichaam werd afgeschermd door parasols.

Het Carrefour-filiaal in Recife, een plaats in het oosten van het land, heeft in een verklaring gezegd dat het spijt heeft van de manier waarop het incident is afgehandeld. De supermarkt noemt het "ongepast dat de deuren niet gelijk zijn gesloten in afwachting van de begrafenisondernemers".

In dezelfde verklaring zegt Carrefour ook sorry tegen de nabestaanden. De weduwe van de man heeft tegen Braziliaanse media gezegd dat het incident haar boos heeft gemaakt.