Het baasje van de in Nederland aangetroffen hond Sam is niet gevonden. Na onderzoek bleek de Zwitserse hond die na een tocht van 800 kilometer in Nederland aankwam niet gechipt te zijn.

De hond, die zijn naam kreeg door een samenwerking tussen een Duits en Nederlands zoekteam, werd al een tijdje in de gaten gehouden. Zo werd hij eerst een aantal keren in Zwitserland en daarna in Duitsland gezien.

In Nederland werd hij begin augustus voor het eerst gezien in het Gelderse Didam, zo meldt NH Nieuws. Uiteindelijk kwam de Honden Zoekgroep Gelderse Vallei (HZGV) de Bretoense Spaniël op het spoor.

Volgens een woordvoerder van de HZGV is de hond nu op een plek waar hij kan aansterken na zijn lange tocht. "We zijn erachter gekomen dat de hond niet is gechipt en er heeft zich tot nu toe nog geen baasje gemeld."

Nadat de hond op krachten gekomen is, zal er een nieuw baasje voor hem worden gezocht.