Goed nieuws sneeuwt soms onder bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Antistoffen tegen coronavirus gevonden in moedermelk

De moedermelk van vrouwen die besmet zijn geraakt met het coronavirus bevat belangrijke antistoffen tegen het virus. Die vinding werd gedaan door onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC. Er is nog verder onderzoek nodig om uit te zoeken of de moedermelk bruikbaar is om COVID-19-infecties te voorkomen.

Twee oehoe's uit eieren gekomen op Sallandse Heuvelrug

Dit voorjaar heeft voor het eerst een oehoekoppel kunnen broeden op de Sallandse Heuvelrug in Overijssel. Er zijn twee uiltjes uit de eieren gekomen.



"Het succesvol broeden van de oehoe zien de natuurbeschermers in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug als een compliment voor hun werk", schrijft Natuurmonumenten op de website. "Want deze kieskeurige vogel stelt nogal wat eisen aan zijn broed- en leefgebied. Hij is erg verstoringsgevoelig en is afhankelijk van grote, aaneengesloten natuurgebieden."

Somalische olifantsspitsmuis na decennia herontdekt

De Somalische olifantsspitsmuis is vorig jaar voor het eerst sinds 1968 weer door wetenschappers waargenomen, terwijl zij in de veronderstelling waren dat de diersoort was verdwenen. De soort blijkt nog steeds in Djibouti te leven. Het dier heeft een kenmerkende snuit in de vorm van een slurf voor het opzuigen van mieren. De olifantsspitsmuis kan een snelheid van 30 kilometer per uur bereiken.

Minder nieuwe besmettingen in België

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in België daalt al drie dagen op een rij. In de afgelopen week werden gemiddeld 528 positieve testen gemeld. Het gaat om een daling van 15 procent ten opzichte van een week eerder. In heel het land worden minder nieuwe besmettingen vastgesteld, met uitzondering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Vlaams-Brabant.



Volgens Steven Van Gucht van Sciensano, het Belgische equivalent van het RIVM, bevestigen de cijfers dat België op landelijk niveau in "een gunstigere neerwaartse trend is gekomen".

Goed hoogseizoen voor kampeersector beperkt schade aanzienlijk

De Nederlandse kampeersector beleeft mede dankzij het mooie weer toch nog een heel goed hoogseizoen en dat maakt het jaar voor een deel weer goed. Eerder schatte branchevereniging HISWA-RECRON dat de omzet over het jaar ruim 250 miljoen euro zou achterblijven op vorig jaar. Dat is nu teruggebracht tot zo'n 110 miljoen.

Dat zegt directeur Geert Dijks van de vereniging woensdag tegen NU.nl. "Na 15 juni kwam echt de omslag en hebben we een veel beter hoogseizoen gehad dan van tevoren gedacht. Als we ook nog een mooie lange nazomer krijgen, kunnen we nog meer goedmaken."