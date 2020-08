Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Nijntje krijgt jubileummunt ter ere van 65e verjaardag

Nijntje krijgt een jubileummunt. De Koninklijke Nederlandse Munt introduceert drie speciale munten ter ere van de 65e verjaardag van het konijn. De eerste munt wordt geslagen op 23 augustus, de geboortedag van bedenker Dick Bruna. In totaal zullen 15.760 munten worden uitgegeven door de maker van het Nederlandse muntgeld.

Portugese president redt twee vrouwen uit zee

De Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa heeft twee vrouwen gered die in de problemen kwamen toen hun kajak omsloeg bij een strand aan de Algarve, zo meldt BBC News.

De vrouwen werden meegevoerd met de stroming en konden hun kajak niet meer in klimmen. Rebelo de Sousa, die op vakantie was in het gebied, zag dat de vrouwen in de problemen waren en zwom naar ze toe om ze te helpen. Hij werd bijgestaan door een omstander met een jetski. Uiteindelijk slaagden ze erin de vrouwen en hun kajak aan land te trekken.

Drenkeling Watersnoodramp na 67 jaar geïdentificeerd

Er is opnieuw een drenkeling van de Watersnoodramp geïdentificeerd met behulp van DNA-onderzoek, zo meldt de politie maandag. Het gaat om Johannes Garstenveld, een bemanningslid van het schip de Westland.

De afgelopen maanden heeft rechercheur Miranda Wahle zich ingezet om de nabestaanden van de bemanningsleden van het schip te vinden. Een neef van Garstenveld wilde meewerken aan DNA-onderzoek en zijn DNA heeft uitsluitsel gegeven. "Dit blijkt een match!", zo zegt Wahle.

Garstenveld werd in 1922 geboren. Hij bevond zich op het schip de Westland, dat tijdens de Watersnoodramp verging. De politie heeft in 2011 alle anonieme graven van 1953 en later geopend en botfragmenten afgenomen in de hoop het DNA veilig te stellen.

NS onderzoekt terugkeer van nachttrein tussen Amsterdam en Zürich

De NS onderzoekt samen met de Zwitserse spoorvervoerder SBB of de nachttrein tussen Amsterdam en Zürich zijn rentree kan maken. Dat bevestigt een woordvoerder van de NS dinsdag na berichtgeving door Treinreiziger.nl. Vier jaar geleden werd de stekker nog uit dezelfde nachtlijn getrokken.

De nachttrein lijkt het afgelopen jaar weer aan populariteit te winnen. Vanaf december is het mogelijk om 's nachts vanuit Amsterdam en via Brussel naar Wenen te reizen. Buiten Nederland wordt er gewerkt aan onder meer een nachttrein tussen Malmö en Brussel.

Tot 2016 konden reizigers 's nachts met de City Night Line van Deutsche Bahn tussen Amsterdam en Zürich reizen. Deze was echter verlieslatend. Voor wintersporters rijdt er nog wel een nachttrein naar Zwitserland, maar die rijdt alleen in de wintermaanden.

Jakobsen reageert voor het eerst op crash

Fabio Jakobsen heeft dinsdag voor het eerst van zich laten horen na zijn vreselijke crash in de Ronde van Polen van twee weken geleden. De renner van Deceuninck-Quick-Step, die momenteel thuis herstelt van zijn verwondingen, is dankbaar dat hij nog leeft.

Jakobsen belandde bij de finish in de openingsetappe van de Ronde van Polen door toedoen van Dylan Groenewegen in de dranghekken en liep daarbij ernstige verwondingen op. De Nederlander vocht in een ziekenhuis in Polen voor zijn leven, maar inmiddels is duidelijk dat hij weer volledig kan herstellen.

"De doktoren en de verzorgers bij de finish in Katowice hebben mijn leven gered en daar ben ik ze extreem dankbaar voor", zegt Jakobsen op de site van Quick-Step. "Datzelfde geldt voor de mensen in het ziekenhuis.