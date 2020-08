Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Nederlanders kunnen in online Curaçaos slavenregister voorouders zoeken

Het slavenregister van Curaçao is vanaf maandagmiddag digitaal te raadplegen. Het initiatief is onderdeel van een onderzoek naar de invloed van slavernij op de levens van volgende generaties. Historicus en hoofdonderzoeker Coen van Galen van de Radboud Universiteit hoopt dat de kennis bijdraagt aan meer begrip over het verleden van Nederland.

Grote populatie 'bijna uitgestorven' kieuwpootkreeft gezien in Noord-Brabant

Een grote populatie van het oranje-blauw zwemmend geraamte, een zeldzame kieuwpootkreeft, is ontdekt in de leembossen van Het Groene Woud in de buurt van Best (Noord-Brabant). Lange tijd werd gedacht dat de soort was uitgestorven in Nederland.

Groningse Winsum uitgeroepen tot mooiste dorp van Nederland

Het Groningse dorp Winsum is door de ANWB uitgeroepen tot het mooiste dorp van Nederland. Volgens de vakjury is Winsum "een levendig dorp met de voorzieningen van een kleine stad, heerlijke straatjes om doorheen te dwalen, twee kerken, twee molens en dat schitterende Winsumerdiep, een blauwe ader door de bebouwing. Een prachtdorp!"

CPB verwacht economische groei vanaf derde kwartaal

Na een dieptepunt in het tweede kwartaal van dit jaar groeit de Nederlandse economie naar verwachting vanaf het derde kwartaal weer, meldt het Centraal Planbureau (CPB) maandag. Wel is er waarschijnlijk over het gehele jaar nog sprake van een krimp van 5 procent.

Luuk de Jong schiet Sevilla ten koste van Manchester United naar Europa League-finale

Luuk de Jong heeft Sevilla zondagavond naar de finale van de Europa League geschoten. Door een doelpunt van de Nederlander in de slotfase wonnen de Spanjaarden in Keulen met 2-1 van Manchester United.