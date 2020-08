Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen dagen.

Nationale Actiedag Giro555 voor Beiroet brengt 11,5 miljoen euro op

Tijdens de Nationale Actiedag van Giro555 vrijdag is 11,5 miljoen euro ingezameld voor de slachtoffers van de explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet. Het geld zal worden gebruikt voor noodhulp, waaronder noodopvang, water, eten en toiletartikelen. Ook krijgen jongeren psychosociale steun en worden gezinnen met een inkomen onder de armoedegrens financieel ondersteund.

Naam pandababy Ouwehands Dierenpark bekend

De reuzenpanda die begin mei werd geboren in het Ouwehands Dierenpark in Rhenen is vernoemd naar de Nederlandse kunstenaar Vincent van Gogh. De panda heeft de naam Fan Xing gekregen. De naam is genderneutraal, omdat het geslacht van het jong nog niet duidelijk is.

Brandweer redt hond uit dakgoot van woning in Eindhoven

De brandweer in Eindhoven is woensdag uitgerukt voor een hond die vast was komen te zitten in een dakgoot. De bewoners waren niet thuis op het moment dat de hond in de dakgoot stond.

Twee enorme bultruggen passeren 'zingend' snorkelaars in Australië

Snorkelaars werden donderdag bij de Australische kuststad Hervey Bay verrast door twee enorme bultruggen. Op de videobeelden is het 'gezang' van de zeezoogdieren goed te horen.

Geldautomaat kan voortaan praten met mensen met visuele beperking

Een deel van de Geldmaat-automaten zal worden uitgerust met een spraakondersteuningfunctie. Daardoor wordt het voor mensen met een visuele beperking makkelijker om geld op te nemen zonder hulp van anderen.

Consumenten die gebruik willen maken van deze functie, moeten een oortelefoon insteken. Daarna worden instructies gegeven over de acties en opties.

Ilse DeLange wint prestigieuze Amerikaanse countrymuziekprijs

Ilse DeLange heeft een prestigieuze Amerikaanse countrymuziekprijs gewonnen. De Country Music Association (CMA) beloont de Nederlandse zangeres met de CMA Jeff Walker Global Country Artist Award. Deze prijs wordt overhandigd aan countrymuzikanten die buiten de Verenigde Staten een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan het muziekgenre.

Beeld & Geluid eert gebarentolk Irma Sluis

De Haagse gebarentolk Irma Sluis zal worden geëerd voor haar inzet tijdens de coronacrisis. Haar verdiensten tijdens de afgelopen maanden komen aan bod tijdens een talkshow in museum Beeld & Geluid Museum in Hilversum.

De bijeenkomst vindt plaats op 2 september. De presentatie is in handen van Harm Edens. Ook Orgel Joke en Beau van Erven Dorens zijn aanwezig om te praten over hoe zij de coronatijd hebben ervaren in de media. Irma Sluis werd eerder al geëerd met een eigen lied en mogelijk wordt er een nieuwe zeesluis naar haar vernoemd.

Beste vriend van SpongeBob krijgt eigen serie

Patrick Ster, de beste vriend van SpongeBob SquarePants uit de gelijknamige animatieserie, krijgt een eigen televisieserie, The Patrick Star Show.

Volgens Deadline krijgt de zeester in The Patrick Star Show zijn eigen talkshow, die draait om hem en zijn familie. In de spin-off zullen vooral nieuwe personages te zien zijn, maar er zullen ook zo nu en dan oude bekenden uit SpongeBob SquarePants op bezoek komen.