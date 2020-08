Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Nieuwe film De Kameleon in de maak

Er komt een nieuwe film in de De Kameleon-reeks. De nieuwe film is de derde in de reeks van De Kameleon, gebaseerd op de jeugdboeken van Hotze de Roos en moet in de zomer van 2021 verschijnen. De hoofdrollen worden vertolkt door nieuwe acteurs, Sens en Imme Gerritsen. De opnames voor de film zijn deze week in Friesland van start gegaan.

NS komt met aangepaste abonnementen voor thuiswerkers

De NS komt na de zomer met nieuwe abonnementen voor forenzen die er rekening mee houden dat ze vaker thuiswerken. "Nu is het nog zo dat het minder voordelig is als reizigers maar twee of drie dagen gebruikmaken van hun abonnement", zegt het spoorbedrijf. De NS wil daarom abonnementen die beter aansluiten op meer dagen thuiswerken.

Twee enorme bultruggen passeren 'zingend' snorkelaars in Australië

Snorkelaars werden donderdag bij de Australische kuststad Hervey Bay verrast door twee enorme bultruggen. Op de videobeelden is het 'gezang' van de zeezoogdieren goed te horen.

Drie jonge stokstaartjes laten zich voor het eerst zien

In Safaripark Beekse Bergen zijn de drie stokstaartjes, die vorige maand werden geboren, voor de eerste keer boven de grond verschenen. De stokstaartjes hielden zich bijna een maand lang schuil onder de grond bij hun groep, die uit ongeveer dertig stokstaartjes bestaat.

Foto: Beekse Bergen

Naam pandababy Ouwehands Dierenpark bekend

De reuzenpanda die begin mei werd geboren in het Ouwehands Dierenpark in Rhenen is vernoemd naar de Nederlandse kunstenaar Vincent van Gogh. De panda heeft de naam Fan Xing gekregen. Het is een genderneutrale naam, omdat het geslacht van het jong nog niet duidelijk is.