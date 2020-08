Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Beeld & Geluid eert gebarentolk Irma Sluis

De Haagse gebarentolk Irma Sluis gaat geëerd worden voor haar inzet tijdens de coronacrisis. Haar verdiensten tijdens de afgelopen maanden komen aan bod tijdens een talkshow in museum Beeld & Geluid Museum in Hilversum.

De bijeenkomst vindt plaats op 2 september. De presentatie is in handen van Harm Edens. Ook Orgel Joke en Beau van Erven Dorens zijn aanwezig om te praten over hoe zij de coronatijd hebben ervaren in de media.

Irma Sluis werd eerder al geëerd met een eigen lied. Ook wordt mogelijk een nieuwe zeesluis naar haar vernoemd.

Brandweer redt hond uit dakgoot van woning in Eindhoven

De brandweer in Eindhoven is woensdag uitgerukt voor een hond die vast was komen te zitten in een dakgoot. De bewoners waren op het moment dat de hond in de dakgoot stond niet thuis.

Steeds meer fietsen geproduceerd in Europese Unie

In de Europese Unie worden steeds meer fietsen geproduceerd. In 2019 kwamen er in Europa 11,4 miljoen fietsen van de band, een plus van 5 procent ten opzichte van 2018.

Met 2,7 miljoen stuks was Portugal vorig jaar de grootste producent van fietsen in Europa. Het land timmert wat de fietsproductie betreft al jaren aan de weg.

In Italië werden vorig jaar 2,1 miljoen fietsen gemaakt en in Duitsland nog eens 1,5 miljoen. Polen en Nederland maken de top vijf compleet. Het aantal in ons land geproduceerde fietsen kwam in 2019 uit op zo'n 700.000 exemplaren.

Zeldzame spitssnuitdolfijn duikt op in Wassenaar

Voor de Wassenaarse Slag is woensdagochtend een spitssnuitdolfijn waargenomen. Dit is bijzonder omdat deze walvissoort doorgaans in de diepzee leeft, meldt SOS Dolfijn.

Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn vertelt dat waarnemingen van de spitssnuitdolfijn voor de Nederlandse kust deze eeuw op twee handen te tellen zijn. Meestal loopt het niet goed af. De laatste twee meldingen waren in 2017. In beide gevallen overleden de dieren nadat ze aanspoelden.

Aantal faillissementen in Nederland daalt weer

Het aantal Nederlandse bedrijven dat op de fles is gegaan, was in juli opnieuw lager dan in de maand ervoor. Het aantal faillissementen is drie maanden op rij gedaald en inmiddels uitgekomen op het laagste punt sinds april 2000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het aantal bedrijven dat in juli bankroet ging, kwam uit op 204. Dat waren er 27 minder dan in juni en 61 minder dan in mei. De piek van dit jaar lag in april, toen 335 bedrijven op de fles gingen. April was de eerste maand waarin van het begin tot het eind sprake was van een lockdown.

Brandweer redt tien hondjes van vuurdood

De brandweer in de Drentse plaats Drouwenermond heeft woensdag tien hondjes van een vreselijke vuurdood gered. Aan het Zuiderdiep in het dorp was brand uitgebroken in een vrijstaande woning.

Hoewel het vuur vrij snel onder controle was, is de schade in het huis erg groot, meldt de Veiligheidsregio. In het pand waren tien hondjes aanwezig. Deze zijn allemaal gered door de inzet van de brandweermannen, de politie en een aantal boa's. Zij zijn ondergebracht bij de buurvrouw.