Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Geldautomaat kan voortaan praten met mensen met visuele beperking

Een deel van de Geldmaat-automaten wordt vanaf woensdag uitgerust met een spraakondersteuningfunctie. Daardoor wordt het voor mensen met een visuele beperking makkelijker om geld op te nemen zonder hulp van anderen. Consumenten die gebruik willen maken van deze functie, moeten een oortelefoon insteken. Daarna worden instructies gegeven over de acties en opties.

Ilse DeLange geëerd met Amerikaanse countrymuziekprijs

Ilse DeLange heeft een prestigieuze Amerikaanse countrymuziekprijs gewonnen. De Country Music Association (CMA) beloont de Nederlandse zangeres met de CMA Jeff Walker Global Country Artist Award. Deze prijs wordt overhandigd aan countrymuzikanten die buiten de Verenigde Staten een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan het muziekgenre.

Singapore meldt laagste aantal besmettingen sinds eind maart

Singapore meldt woensdag 42 nieuwe coronabesmettingen. Dat is het laagste aantal sinds 29 maart. Singapore ging halverwege april in lockdown nadat het coronavirus zich verspreidde onder de vele migranten die slaapzalen delen. Vorige week werd bekend dat al deze slaapzalen, waar zo'n 300.000 migranten verblijven, vrij zijn van het virus.

Afspraak maken voor coronatest nu ook online

Het online testportal voor het coronavirus is woensdag gelanceerd. Iedereen met (milde) klachten die passen bij het coronavirus kan nu ook online een testafspraak maken. Ook kan je hier vervolgens de uitslag bekijken. Door de opening van de online portal kunnen de GGD's ontlast worden en de wachttijden voor de uitslag van de tests verkort worden.

IJssalons vanwege coronacrisis blij met hoge temperaturen

Dankzij het warme weer in vakantietijd is het een toptijd voor de ijssalons. Vanwege de coronacrisis viel de omzet aan het begin van het voorjaar flink terug. Hoewel het seizoen nog niet is gered, maken deze weken het volgens de Vereniging Ambachtelijk IJscentrum wel een hoop goed.