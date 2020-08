Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Rusland gaat akkoord met ingebruikname coronavaccin

Rusland heeft groen licht gegeven voor de ingebruikname van een eerste COVID-19-vaccin. Het land wil, als de laatste testfases zijn afgerond, als eerste land overgaan tot een grootschalige inentingscampagne. Gezondheidsorganisatie WHO heeft Rusland om toestemming gevraagd om het vaccin te keuren om zo de betrouwbaarheid te kunnen garanderen.

Beste vriend van SpongeBob krijgt eigen serie

Patrick Ster, de beste vriend van SpongeBob SquarePants uit de gelijknamige animatieserie krijgt een eigen televisieserie, The Patrick Star Show. Volgens Deadline krijgt de zeester in The Patrick Star Show zijn eigen talkshow, die draait om hem en zijn familie. In de spin-off zullen vooral nieuwe personages te zien zijn, maar er zullen ook zo nu en dan oude bekenden uit SpongeBob SquarePants op bezoek komen.

Mongoolse burgers na ruim een half jaar weer thuis

185 Mongoolse burgers zijn na ruim een half jaar weer terug in hun thuisland. Zij behoren tot een grotere groep Mongolen die in januari gestrand raakte in Tsjechië en een aantal andere Europese landen. Ze konden niet naar huis vanwege de strenge reisrestricties die Mongolië invoerde vanwege de uitbraak van het coronavirus. In samenwerking met de autoriteiten is besloten dat de burgers alsnog naar huis mochten, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie.

Amateurarcheoloog vindt drieduizend jaar oude bronsschat in Schotland

Een amateurarcheoloog heeft een van de opvallendste schatten uit de bronstijd in Schotland ooit gevonden. De voorwerpen zijn circa drieduizend jaar oud. Schotse experts zeggen tegen BBC News dat onder meer een compleet paardentuig, een zwaard dat nog in de schede zat en sieraden zijn gevonden.