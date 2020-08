Een amateurarcheoloog heeft een van de opvallendste schatten uit de bronstijd in Schotland ooit gevonden. De voorwerpen zijn circa drieduizend jaar oud. Dat zeggen Schotse experts maandag, meldt de BBC.

Mariusz Stepien zei dat hij "beefde van geluk" toen hij de ontdekking deed met zijn metaaldetector in juni, in een veld nabij het dorp Peebles, ongeveer 36 kilometer ten zuiden van de Schotse hoofdstad Edinburgh.

Stepien had meteen het gevoel dat hij op iets spectaculairs was gestuit. Samen met zijn vrienden nam hij contact op met de archeologieafdeling van de Schotse regering, Treasure Trove. Een groep archeologen kampeerde 22 dagen in het veld en verzamelde allerlei objecten.

De onderzoekers haalden onder meer een compleet paardentuig, een zwaard dat nog in de schede zat, sieraden, gespen, ringen en wieldoppen van een wagen uit de grond. Ook is er organisch materiaal, zoals leer en hout, gevonden op de plek.

Belangrijke vondst voor Schotland

Volgens Treasure Trove-experts gaat het om een belangrijke vondst voor Schotland. Bovendien is het pas voor de tweede keer dat een dergelijke schat uit de bronstijd is opgegraven in het land.

Van gemeenschappen uit de late bronstijd (800 tot 1.000 voor Christus) is bekend dat zij vaker metaalschatten begroeven. Verder onderzoek moet aantonen waarom de voorwerpen destijds zijn achtergelaten.

De attributen zijn opgenomen in de collectie van het National Museums Collection Center in Edinburgh.

Het drieduizend jaar oude zwaard zat nog in de schede. (Foto: Crown Office Communications)