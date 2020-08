Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen dagen.

Britten mogen voor de helft van de prijs uit eten

Inwoners van het Verenigd Koninkrijk kunnen vanaf maandag voor de helft van de reguliere prijs buiten de deur eten en drinken om de horeca een steuntje in de rug te geven. De overheid past de rest bij.

Net als in Nederland was de horeca maandenlang gesloten in het VK als gevolg van coronamaatregelen. Er gelden wel voorwaarden aan de kortingsactie, zo geldt de 50 procent korting niet op alcohol en zit er een maximum op van 10 pond per klant. De actie wordt tot eind deze maand gehouden.

Recordaantal zonuren drijft opbrengst zonnepanelen op

Huiseigenaren met zonnepanelen op hun dak hebben dankzij een recordaantal zonuren in de eerste helft van dit jaar 37 procent meer inkomsten genoteerd dan gemiddeld. Dat komt neer op zo'n 100 euro meer dan normaal het geval is.

Volgens gegevens van Weeronline scheen de zon gedurende de eerste zes maanden van dit jaar gemiddeld 1.158 uur, waar 864 uur gebruikelijk is. Als gevolg daarvan steeg de gemiddelde opbrengst van zonnepanelen per eigenaar naar 377,55 euro.

Federer verrast meisjes met potje tennis op dakterras

Twee Italiaanse meisjes gingen in april viraal met een tennisfilmpje. Vanwege de lockdown waren ze voor een potje tennis aangewezen op hun dakterras. In een zaterdag gepubliceerde video verrast Roger Federer de meisjes en neemt hij het tegen ze op.

128 Federer verrast meisjes die viraal gingen met potje tennis op dakterras

Vermiste zeelieden gered van eilandje in Stille Oceaan dankzij SOS in zand

Op het kleine onbewoonde eilandje Pikelot in de Stille Oceaan zijn zondag drie vermiste zeelieden in goede gezondheid teruggevonden. Ze hadden in grote letters "SOS" in het zand geschreven en die boodschap werd opgemerkt door Australische en Amerikaanse vliegtuigen, meldt het Australische ministerie van Defensie maandag in een mededeling.

56 Zeelui schrijven 'SOS’ in zand en worden gered van onbewoond eiland

Ook Burger King en Starbucks gaan bezorgen

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, heeft een overeenkomst gesloten met AmRest, dat een aantal franchiseformules uitbaat, waaronder Starbucks, Pizza Hut en Burger King.

Door de deal kunnen consumenten straks via de site of app van Thuisbezorgd bijvoorbeeld Starbucks-koffie bestellen en laten bezorgen.