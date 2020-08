Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Enorme piek bij GGD na persconferentie

De persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft donderdagavond geleid tot massale drukte bij de GGD's. Een woordvoerder zegt in gesprek met NU.nl dat de telefoonlijnen zijn "ontploft" door de plotselinge drang van Nederlanders om coronatests in te plannen.

Normaliter zouden maximaal driehonderd tests zijn ingepland, maar donderdagavond liep dat aantal binnen één uur op tot zo'n tweeduizend. Callcenters van de GGD's moesten uiteindelijk langer openblijven om iedereen aan een afspraak te helpen.

De cijfers gelden als een kleine overwinning voor premier Rutte, die de persconferentie wilde gebruiken als een wake-upcall voor Nederland.

Disney en Nickelodeon beloven minder data van kinderen te verzamelen

Disney, Nickelodeon-moederbedrijf Viacom en een aantal andere bedrijven hebben een schikking getroffen in een zaak over de verzameling van data van kinderen via apps en spellen, meldt Law360. De bedrijven beloven minder gegevens van kinderen te verzamelen.

De mediabedrijven gingen akkoord met beperkingen voor advertenties en dataverzameling in apps die voornamelijk op kinderen zijn gericht. Deze beperkingen kunnen van invloed zijn op duizenden apps en spellen.

De ouders die de rechtszaak hadden aangespannen noemen de schikking een "uitstekend resultaat". Volgens hen zorgt de schikking voor een aantal kleine veranderingen en hebben die veranderingen invloed op "fundamentele principes".

Onderzoekers begrijpen iets beter hoe het coronavirus zich vermenigvuldigt

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum hebben hoogstwaarschijnlijk belangrijke informatie gevonden over hoe het coronavirus zich in het menselijk lichaam vermenigvuldigt.

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben hoogstwaarschijnlijk een ontbrekende schakel gevonden bij het begrijpen van het proces. Deze ontdekking kan mogelijk gaan bijdragen aan de ontwikkeling van een medicijn tegen COVID-19.

Handelsdeal EU en VK mogelijk in september

Rishi Sunak, de Britse minister van Financiën, houdt een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie in september nog altijd voor mogelijk.

Sunak houdt vertrouwen in een goede afloop van de onderhandelingen tussen het VK en de EU. Een eventueel handelsakkoord moet de handel tussen beide economieën gemakkelijker, eerlijk en goedkoper maken.

EU-onderhandelaar Michel Barnier gaf meermaals te kennen dat de onderhandelingen zeer moeizaam verlopen. Toch liet zowel Barnier als de Britse minister van Financiën recentelijk ook optimistischere geluiden horen.

Amerikaanse versie van Songfestival eind 2021 op televisie

Na jaren van geruchten wordt een Amerikaanse versie van het Eurovisie Songfestival werkelijkheid. De organisatie maakt bekend dat het idee is dat vertegenwoordigers van verschillende staten het tegen elkaar opnemen.

The American Song Contest zal rond Kerst 2021 voor het eerst te zien zijn. Zoals het plan er nu uitziet, moeten artiesten uit verschillende staten zich in vijf tot tien uitzendingen zien te plaatsen voor de halve finales. De staten die de halve finales overleven, strijden tegen elkaar in de grote finale.

"We zijn blij dat we de juiste partners hebben gevonden om een nieuwe versie te maken waar Amerikanen en fans wereldwijd van kunnen gaan houden", zegt Martin Österdahl, executive supervisor van het Eurovisie Songfestival.