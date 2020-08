Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Brit blaast op trompet tot er geen coronapatiënten meer overlijden

De Britse veteraan Paul Goose blaast al 130 dagen achtereen The Last Post op zijn trompet. Hij heeft gezworen pas te stoppen wanneer in het Verenigd Koninkrijk geen coronapatiënten meer overlijden, meldt BBC News.



Elke avond zendt Goose zijn spel live uit op Facebook. Hij draagt het op aan medewerkers van de National Health Service (NHS).



In het Verenigd Koninkrijk zijn ruim 46.000 mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

Familie Meiland terug in Nederland

De familie Meiland heeft deze week de deuren van hun chateau achter zich dichtgetrokken en is weer woonachtig in Nederland. De familie is neergestreken in Hengelo in Gelderland.

Dochter Maxime Meiland vindt het "heerlijk" om weer in Nederland te zijn. "Als we hier dan zo rijden, dan denk ik echt: wat is het hier toch mooi."

Fietsbellen op winkelwagens in Zeeuws dorp Hoek

Een supermarkt in het Zeeuwse dorp Hoek heeft winkelwagens voorzien van fietsbellen.



Klanten kunnen daarmee anderen waarschuwen dat ze afstand moeten bewaren. "Ik dacht: we moeten er toch op een ludieke manier mee omgaan", zegt supermarkteigenaar Eric Ruben tegen Omroep Zeeland.

Volgens de eigenaar is de actie serieus bedoeld, maar wel met een knipoog.

Uitrol Geldmaat weer op stoom

Op steeds meer plekken in Nederland zijn de gezamenlijke geldautomaten van de grootbanken ING, Rabobank en ABN AMRO te zien in het straatbeeld. Door de uitbraak van COVID-19 liep de uitrol vertraging op, maar de plaatsing van de gele Geldmaat ligt weer op schema.

Op dit moment zijn er zo'n zeventienhonderd Geldmaat-automaten geplaatst.

Recordaantal zonuren drijft opbrengst zonnepanelen op

Huiseigenaren met zonnepanelen op hun dak hebben dankzij een recordaantal zonuren in de eerste helft van dit jaar 37 procent meer inkomsten genoteerd dan gemiddeld. Dat komt neer op zo'n 100 euro meer dan normaal het geval is.

Volgens gegevens van Weeronline scheen de zon gedurende de eerste zes maanden van dit jaar gemiddeld 1.158 uur, waar 864 uur gebruikelijk is. Als gevolg daarvan steeg de gemiddelde opbrengst van zonnepanelen per eigenaar naar 377,55 euro.

Shirley Bassey (83) brengt nieuw album uit

Shirley Bassey brengt ter ere van haar zeventigjarige jubileum als artiest een nieuw album uit. Het is ruim vijf jaar geleden dat de 83-jarige Goldfinger-zangeres nieuwe muziek maakte.

"Shirley Bassey is een levende legende en nog steeds in de kracht van haar leven", zegt Tom Lewis van haar platenmaatschappij Decca Records.

Twee historische beelden geplaatst op gevel van Hoog Catharijne

Twee historische beelden van 2.500 kilo per stuk zijn woensdag op de gevel van winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht geplaatst.

De twee figuren, zogeheten chimaera's, stonden van 1901 tot 1974 op het gebouw De Utrecht. Dat gebouw moest ondanks protesten worden gesloopt voor het Gildenkwartier van Hoog Catharijne.

De twee chimaera's zijn bewaard gebleven in het depot van het Utrechtse Centraal Museum en gerestaureerd.

Grote Markt Groningen tijdelijk busvrij

De Grote Markt in Groningen is vanaf volgende week woensdag tot en met vrijdag busvrij. De gemeente test dan alternatieve fietsroutes. De doorgang naar de Kreupelstraat ziet er dankzij een groot geveldoek dan uit als vroeger.

Over een paar jaar verdwijnen de bussen uit de binnenstad en dus ook van de Grote Markt. Bezoekers van de binnenstad kunnen volgende week alvast ervaren hoe dat is.