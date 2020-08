Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

(Nog) geen tweede coronagolf

Hoewel het aantal coronabesmettingen de afgelopen tijd in Nederland weer stijgt, is er volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nog geen sprake van een tweede golf.

"Als we in de buurt komen van de signaalwaarden uit het coronadashboard, de druk op de zorg toeneemt en er een meer algemene spreiding van het aantal besmettingen is, dan kunnen we voorzichtig spreken van een tweede golfje. Maar dit is nu niet het geval", aldus RIVM-woordvoerder Coen Berends.

Ook Burger King en Starbucks gaan bezorgen

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, heeft een overeenkomst gesloten met AmRest, dat een aantal franchiseformules uitbaat, waaronder Starbucks, Pizza Hut en Burger King.

Door de deal kunnen consumenten straks via de site of app van Thuisbezorgd bijvoorbeeld Starbucks-koffie bestellen en laten bezorgen.

Academische introductieweken online van start

De introductieweken voor studenten zien er vanwege de coronapandemie flink anders uit dan voorgaande jaren. Eerstejaars maken dit jaar vooral online kennis met het studentenleven.

Studenten van de Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden ontmoeten elkaar vanaf woensdag online. Na drie dagen is er voor de geïnteresseerden ook een fysiek programma. In Utrecht start de introductieweek maandag.

Griepgolf was mild en heeft coronacijfers amper beïnvloed

Meerdere mensen op ons lezersplatform NUjij vroegen zich af of er dit jaar wel een griepgolf was geweest en of sommige COVID-19-sterfgevallen niet eigenlijk griepslachtoffers waren.

NUcheckt dook in de cijfers en concludeerde dat er volgens het RIVM weinig mensen zijn overleden aan de griep, maar dat er zeker geen bewijs is dat mensen die overleden aan de griep vaak ten onrechte als coronadode zijn geregistreerd.

De oversterfte tijdens deze griepepidemie was vergeleken met de afgelopen vijf jaar jaar laag en de griepepidemie was bovendien kort.

EU-bank investeert in Nederlands drinkwater

Waterbedrijf Vitens krijgt 150 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB) om de drinkwatervoorziening de komende jaren op peil te houden. Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland en bedient 5,8 miljoen mensen.

De lening is bedoeld voor een opknapbeurt van het netwerk. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een grotere buffer is om extreme weersomstandigheden het hoofd te bieden en daarnaast te blijven voldoen aan de toenemende vraag.