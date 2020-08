Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

KNVB start pilot met vrouw in eerste elftal van Friese amateurclub

De KNVB start komend seizoen een pilot waarbij een vrouw dispensatie krijgt om mee te spelen in het eerste elftal van een amateurclub in het mannenvoetbal. Tot nu toe mochten vrouwen alleen met jongensteam in de jeugd en mannenteams in de seniorencategorie B (reserve-elftallen uit de vierde klasse en lager) voetballen.

"De KNVB staat voor diversiteit en gelijkwaardigheid. We vinden dat er voor iedereen op elke manier ruimte moet zijn in het voetbal", aldus Art Langeler, directeur voetbalontwikkeling van de KNVB. "Bovendien is er in deze gevallen sprake van een mooie sportieve uitdaging die we niet willen blokkeren."

Vermiste zeelieden gered van eilandje in Stille Oceaan dankzij SOS in zand

Op het kleine onbewoonde eilandje Pikelot in de Stille Oceaan zijn zondag drie vermiste zeelieden in goede gezondheid teruggevonden. Ze hadden in grote letters "SOS" in het zand geschreven en die boodschap werd opgemerkt door Australische en Amerikaanse vliegtuigen, meldt het Australische ministerie van Defensie maandag in een mededeling.

Beekse Bergen zoekt naam voor zeldzame laaglandgorilla

De zeldzame westelijke laaglandgorilla die twee weken geleden werd geboren in Beekse Bergen is een jongen, maakte het safaripark dinsdag bekend op Facebook. De verzorgers twijfelen nog over welke naam ze hem gaan geven. Onder het bericht kan je laten weten welke naam van de volgende vijf jij het leukste vindt: Moos, Atu, Mazi, Gombe of Nelson.

Verenigd Koningkrijk stopt met 'racistisch' algoritme bij visumaanvraag

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken gaat stoppen met het gebruik van een algoritme dat helpt beslissingen te maken over visumaanvragen, schrijft de BBC. Het systeem verwerkte automatisch informatie die door visumaanvragers werd verstrekt en gaf elke aanvrager een kleurcode - groen, oranje of rood.

Volgens mensenrechtenorganisaties houdt het ministerie daarnaast een "geheime lijst van verdachte nationaliteiten" bij. Deze nationaliteiten zouden automatisch een rode beoordeling gekregen hebben, wat de kans op een visum aanzienlijk verkleinde. Het ministerie heeft naar de tool gekeken en gezegd deze "veiliger en gestroomlijnder" te maken, maar gaf verder geen reactie op de beschuldigingen.

Basketballer LeBron James schrijft kinderboek gebaseerd op eigen gedicht

LeBron James brengt op 11 augustus zijn eerste kinderboek uit. De 35-jarige basketballer en vader van drie kinderen baseerde I Promise op een gedicht dat hij eerder schreef, meldt TMZ.

Het boek bevat motiverende en rijmende teksten. De titel is geïnspireerd op de gelijknamige I Promise-school voor jongeren met leerproblemen, die de basketballer in 2018 met zijn stichting opende in de Amerikaanse staat Ohio.