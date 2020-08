Op het kleine Pikelot-eilandje in de Stille Oceaan zijn zondag drie vermiste zeelieden in goede gezondheid teruggevonden. Ze hadden in grote letters "SOS" in het zand geschreven en de boodschap werd opgemerkt door Australische en Amerikaanse vliegtuigen, meldt het Australische ministerie van Defensie in een mededeling.

De mannen werden bijna drie dagen vermist. De bemanning van een schip van Defensie en een helikopter vonden de man en brachten water en eten mee. Ook zijn de mannen gelijk medisch gecontroleerd en hun identiteit is gecontroleerd.

De mannen worden opgepikt door een patrouilleschip.

De zeelieden zouden op 30 juli met een motorbootje zijn vertrokken vanaf het atoleiland Pulawat met als eindbestemming het atoleiland Pulap, dat zo'n 40 kilometer verderop ligt. Onderweg vielen ze uit koers en kwamen ze zonder brandstof te zitten.

Pikelot ligt zo'n 190 kilometer ten westen vanaf Pulawat.