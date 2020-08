Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Amerikaanse astronauten succesvol geland

De Amerikaanse astronauten Bob Behnken en Doug Hurley zijn na ruim twee maanden aan boord van het internationale ruimtestation ISS geland in de Golf van Mexico. Ze landden in de ruimtecapsule Crew Dragon van ruimtevaartbedrijf SpaceX.

Het is de allereerste keer sinds de jaren zeventig dat er een commerciële ruimtecapsule van Amerikaanse makelij op zee landt. Ook was het de eerste keer sinds 2011 dat Amerikaanse astronauten vanaf eigen bodem opstegen.

Vier wolvenwelpen spelen met elkaar in Belgisch-Limburg

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft beelden vrijgegeven van vier wolvenwelpen in Belgisch-Limburg. De welpen zijn drie maanden oud en vormen met hun ouders een roedel in het noorden van de provincie. De dieren met de nickname ‘Bosland Daltons’ zijn de eerste welpjes in België sinds 150 jaar.

Hoge omzet voor slagerijen en groenteboeren

Het gaat door de coronacrisis goed met lokale speciaalzaken. Slagerijen, bakkerijen en groenteboeren hebben hun omzet in de afgelopen maanden met soms wel tientallen procenten zien oplopen, meldt onderzoeksbureau GfK. Het gaat om zo'n 55 miljoen euro extra omzet voor de speciaalzaken.

Volgens onderzoeker Joop Holla hangt die omzetstijging samen met de coronacrisis. "We konden tijdelijk niet buiten de deur eten, waardoor het belangrijker werd om thuis te genieten", zegt hij tegen NU.nl. "En er waren veel initiatieven om bij lokale ondernemers te kopen. Dat speelt ook een rol."

Britten mogen voor de helft van de prijs uit eten

Inwoners van het Verenigd Koninkrijk kunnen vanaf maandag voor de helft van de reguliere prijs buiten de deur eten en drinken om de horeca een steuntje in de rug te geven. De overheid past de rest bij.

Net als in Nederland was de horeca maandenlang gesloten in het VK als gevolg van coronamaatregelen. Er gelden wel voorwaarden aan de kortingsactie, zo geldt de 50 procent korting niet op alcohol en zit er een maximum op van 10 pond per klant. De actie wordt tot eind deze maand gehouden.

Lied Addy van den Krommenacker is hit op iTunes

Het nummer waarvan Addy van den Krommenacker afgelopen donderdag per toeval ontdekte dat het online stond, is zondag de top honderd van iTunes binnengedrongen, meldt de modeontwerper zondag op Twitter.

Van den Krommenacker nam het Italiaanse liedje Mai pìu tien jaar geleden op, maar bracht het nooit officieel uit omdat hij zijn aandacht op zijn werk als couturier wilde houden. Donderdag kwam hij erachter dat het nummer alsnog was gepubliceerd op Spotify en iTunes door producent Cees Vermeulen Windsant, die momenteel op de Filipijnen woont.

Federer verrast meisjes met potje tennis op dakterras

Twee Italiaanse meisjes gingen in april viraal met een tennisfilmpje. Vanwege de lockdown waren ze voor een potje tennis aangewezen op hun dakterras. In een zaterdag gepubliceerde video verrast Roger Federer de meisjes en neemt hij het tegen ze op.

'Into the Wild'-bus tentoongesteld

Zes weken nadat de beroemde Into the Wild-bus met behulp van een helikopter uit de Alaskaanse wildernis werd gevlogen, heeft het Department of Natural Resources van de staat op de website aangekondigd het voertuig te verplaatsen naar het Alaska Museum in Fairbanks. Zo kunnen toeristen de bus bezoeken zonder eerst een gevaarlijke route te hoeven afleggen.

De reis naar de bus die bekend staat als bus 142 of 'Magic Bus', was jarenlang een populaire maar gevaarlijke bedevaart voor diegenen die - geïnspireerd door het verhaal van Into the Wild - de laatste bestemming van Christopher McCandless wilden bezoeken.