Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen dagen.

Geliefde van buiten de EU mag Nederland weer in

Sinds maandag geldt voor buiten de Europese Unie woonachtige partners van Nederlanders een uitzondering op het inreisverbod. Zij mogen ieder half jaar voor een periode van drie maanden in Nederland verblijven, totdat de coronacrisis voorbij is.

Wel moet het koppel een document ondertekenen waarin beiden verklaren een stel te zijn. Ook moeten ze een verblijfslocatie doorgeven en moet de geliefde een retourticket in zijn of haar bezit hebben.

Voor personen uit een land met een oranje of rood reisadvies geldt dat zij na aankomst eerst twee weken in quarantaine moeten.

Orka die rondzwom met dood jong is opnieuw zwanger

De orka die in 2018 wereldwijd bekend werd doordat ze een lange periode met haar dode jong rondzwom, is opnieuw zwanger, schrijft BBC News. De zwangerschap werd ontdekt dankzij dronebeelden.

Industrie is positiever over eigen toekomst

Bedrijven in de industrie zijn positiever over de toekomst. Vooral over de bedrijvigheid zijn ze in juli optimistischer gestemd dan in de afgelopen maanden.

Er zijn in juli meer fabrikanten die verwachten dat ze hun productie de komende drie maanden verhogen dan fabrikanten die denken de productie te verlagen.

Amerikaanse gevangenen helpen gevangenismedewerker

Drie Amerikaanse gevangen in de staat Georgia zijn in het zonnetje gezet nadat ze een gevangenismedewerker met hartproblemen hadden geholpen, meldt Fox News. De medewerker raakte buiten bewustzijn en viel op zijn hoofd, waarop de gevangen lawaai begonnen te maken.

Binnen enkele minuten deden tientallen gevangenen met hen mee, waarna het gevangenispersoneel medische hulp inschakelde.

De medewerker is inmiddels thuis aan het herstellen.