Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Sportscholen van Basic-Fit zagen minder leden afhaken dan in andere jaren

Bij de Nederlandse fitnessketen Basic-Fit heeft in het afgelopen half jaar 9 procent van de leden het abonnement opgezegd, ook al waren de sportscholen maandenlang dicht. Het aantal afhakers is zelfs kleiner dan normaal in dezelfde periode van het jaar.

Honden na acht dagen bevrijd uit gat

In de Britse plaats Essex zijn twee honden teruggevonden die acht dagen vermist waren. De Jack Russels Hattie en Toast zaten vast in een gat in een weiland en maken het naar omstandigheden goed.

Op camerabeelden werd geblaf opgemerkt uit een gat en alarm geslagen, schrijft BBC News. De eigenaren van de honden hadden al meerdere gaten in weilanden gecheckt, getracht de huisdieren met vleesgeuren terug te lokken én met speurhonden gezocht, maar zonder resultaat.

Vermoedelijk konden de honden niet eerder blaffen om hulp omdat zij te dicht op elkaar zaten. Doordat zij zolang vast zaten, verloren zij gewicht en ontstond er ruimte om geluid te produceren.

Tropisch warme dag: temperaturen tot 35 graden

Het is vrijdag een tropische en zonnige dag met temperaturen tot wel 35 graden. Ook zaterdag blijft het warm, maar wel bewolkt met af en toe een bui.

Groep flamingo's strijkt neer voor kust van Friesland

Een groep van zo'n tien flamingo's is neergestreken op een wad voor de kust van Friesland.

39 Groep flamingo's strijkt neer voor kust van Friesland

Winkelverkopen weer flink hoger in juni

De Nederlandse detailhandel heeft in de maand juni bijna 10 procent meer omzet behaald dan in juni vorig jaar. Dat is de grootste groei sinds 2005, meldt het centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Consumenten gaven in juni een stuk meer geld uit aan spullen voor in huis, meubels, andere zaken voor de inrichting en recreatieartikelen. Elektronica bleef ook in trek.