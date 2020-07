Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Op vrijdag temperaturen tot 35 graden

Op de valreep staat er toch een tropische julidag voor de deur. Vrijdag wordt het in De Bilt en op veel andere plekken in het land 30 graden of warmer en schijnt de zon volop. In het zuiden kan het kwik lokaal zelfs stijgen tot 34 of 35 graden.

Agent wordt onwel: gevangenen komen in actie

Drie Amerikaanse gevangenen worden als helden gezien, omdat ze een onwel geworden agent hielpen. De bewakingsbeelden van hun reddingsactie in een gevangenis in de staat Georgia werden dinsdag verspreid.

77 Amerikaanse agent wordt onwel: gevangenen komen in actie

Soldaat van Oranje vanaf september weer te zien

De musical Soldaat van Oranje is vanaf 2 september weer te zien in de TheaterHangaar in Katwijk. De voorstelling was al ruim 9,5 jaar lang te zien in Nederland, maar dat record werd in maart plotseling onderbroken door de coronacrisis.

Industrie is positiever over eigen toekomst

Bedrijven in de industrie kijken positiever naar de toekomst. Vooral over de bedrijvigheid zijn ze in juli optimistischer gestemd dan in de afgelopen maanden. Zo zijn er in juli meer fabrikanten die verwachten hun productie in de komende drie maanden te verhogen dan te verlagen.

Camera legt 'per ongeluk' jonge zeearenden vast in Biesbosch

Een camera in de Biesbosch heeft 'per ongeluk' twee jonge zeearenden vastgelegd. De camera was er geplaatst om kleine zoogdieren te filmen. De grootste roofvogels van West-Europa kwamen in 2006 naar Nederlandse natuurgebieden. Sinds 2012 broeden er twee paren in de Biesbosch.

1 Camera legt 'per ongeluk' jonge zeearenden vast in Biesbosch

Elton John viert dat hij dertig jaar clean is

Elton John is dertig jaar van de drank en drugs af en viert dat groots. Op Instagram toont de zanger dat hij is overladen met kaarten en cadeaus.

In het bijschrift vertelt de zanger dat zijn verslaving hem bijna het leven heeft gekost. "Als ik dertig jaar geleden geen hulp had ingeroepen om af te kicken, dan was ik nu dood geweest", schrijft hij.

Nieuwe Microsoft Flight Simulator ook in virtual reality te ervaren

De nieuwe Flight Simulator van Microsoft zal later dit jaar ook in virtual reality (VR) beschikbaar zijn. Microsoft zegt dat de virtualrealityervaring "op tijd" beschikbaar zal zijn voor de verschijning van de Reverb G2-headset, die naar verwachting in de herfst wordt uitgebracht.