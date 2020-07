Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Eerste voetbalsupporters weer welkom in PSV-stadion

PSV gaat 6.500 supporters toelaten bij de eerste vier thuiswedstrijden van het Eredivisie-seizoen. De 26.000 seizoenkaarthouders krijgen de keuze om bij een van die vier duels in het Philips Stadion aanwezig te zijn.

PSV is de eerste club met een concreet plan nadat eind juni werd besloten dat er onder voorwaarden weer publiek welkom is in de Nederlandse stadions. Zo moet er 1,5 meter afstand worden gehouden en mag er niet worden gejuicht of gezongen.

Voor het eerst in vier jaar zeldzame tijgersoort gespot in Thailand

Natuurbeschermers hebben in februari en maart uiterst zeldzame tijgers gefilmd in de bossen van Thailand. Van de Indo-Chinese ondersoort leven naar verwachting zo'n tweehonderd exemplaren in het wild.

Volgens de natuurbeschermers betreft het allemaal mannetjes en zijn ze nog vrij jong.

Arnhem komt met klimaatplan

Arnhem komt met een plan om de klimaatverandering op te vangen, schrijft Trouw. Asfalt verdwijnt op sommige plekken en bij winkelcentra en pleinen worden vijvers aangelegd.

Met deze nieuwe inrichting moet de stad extreme droogte of hitte beter aankunnen. Experts zeggen tegen de krant dat andere steden minder ver zijn dan Arnhem. "Ze doen nog te weinig, de kennis ontbreekt vaak", aldus klimaatdeskundige Marjolein Pijpers-Van Esch van de Technische Universiteit Delft.

Prinses Anne legt videobellen uit aan koningin Elizabeth

Ook de Britse koninklijke familie is op videobellen aangewezen als ze met elkaar in contact wil blijven tijdens de coronacrisis. Op Instagram is een video verschenen waarin prinses Anne Zoom uitlegt aan haar moeder, koningin Elizabeth.

Amerikaanse gevangenen in het zonnetje gezet

Drie gevangenen in de Amerikaanse staat Georgia zijn in het zonnetje gezet nadat ze een medewerker met hartproblemen hadden geholpen, meldt Fox News.

De gevangenen begonnen lawaai te maken nadat de medewerker buiten bewustzijn raakte en op zijn hoofd viel. Binnen enkele minuten deden zo'n zestig andere gevangenen met hen mee, waarna medische hulp werd ingeschakeld door het gevangenispersoneel.

De medewerker is thuis aan het herstellen.