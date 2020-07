Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Leeuwenwelpen geboren in Burgers' Zoo

Een leeuwin in de Arnhemse dierentuin Burgers' Zoo is maandag voor de ogen van bezoekers bevallen van twee gezonde welpen. Dat meldt de dierentuin op zijn website. De jongen zijn rond 17.30 uur geboren en blijven de komende periode nog achter de schermen.

Chateau Meiland vanaf eind augustus weer op tv

Liefhebbers van de populaire realityshow Chateau Meiland krijgen vanaf 31 augustus weer nieuwe afleveringen te zien. In het vierde seizoen richten Martin Meiland en zijn gezin zich op hun geplande terugkeer naar Nederland. Het kasteel in Frankrijk moet helemaal worden opgeknapt voor de verkoop en het gezin verhuist naar Hengelo, waar ook weer geklust moet worden.

Instituut ontdekt waar Van Gogh zijn laatste werk heeft gemaakt

Vincent van Gogh schilderde Boomwortels - zijn laatste meesterwerk - in 1890 op een heuvelrand in de Franse plaats Auvers-sur-Oise. De wetenschappelijk directeur van het Institut Van Gogh ontdekte dit per toeval toen hij een oude ansichtkaart van het dorpje zag. Experts vermoeden dat de schilder kort na de afronding van zijn laatste schilderij zelfmoord heeft gepleegd.

Orka die lang rondzwom met een dood jong is opnieuw zwanger

Een orka die in 2018 wereldwijd media-aandacht kreeg omdat ze lang met haar dode jong rondzwom, blijkt nu opnieuw zwanger te zijn. Dat meldt BBC News. Volgens de Britse nieuwszender werd de zwangerschap van de orka ontdekt met behulp van dronebeelden. Het is voor orka's niet gebruikelijk om langer dan een paar dagen rond te zwemmen met een dood jong.