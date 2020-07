Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Erasmus MC helpt dwarslaesiepatiënten weer staan

Onderzoekers van het Erasmus MC hebben ontdekt dat ze de benen van mensen met een volledige dwarslaesie met stroomstootjes kunnen "activeren". Dit blijkt uit onderzoek met vijf dwarslaesiepatiënten. Door spierreacties op te wekken kon een aantal van hen zelfs met ondersteuning weer staan, melden de onderzoekers.

Duitse economie laat herstel zien dankzij steunmaatregelen

De Duitse economie herstelt al van de coronacrisis. Dankzij de steunmaatregelen van de overheid bestaat de kans dat het herstel zich in de tweede helft van het jaar doorzet. Dat schrijft de Duitse centrale bank in een maandelijks rapport.

"In de tweede helft van dit jaar kan het herstel zich doorzetten. Daar dragen de nieuwste steunmaatregelen aan bij", schrijft de Bundesbank in het rapport.

Geliefde van buiten de EU mag weer naar Nederland

Vanaf vandaag geldt een uitzondering op het inreisverbod voor geliefden van Nederlanders die zich buiten de Europese Unie bevinden. Partners van Nederlanders mogen ieder half jaar voor een periode van drie maanden in Nederland verblijven, zo lang de coronacrisis duurt.

Het stel moet wel een verklaring ondertekenen waarin zij aangeven een koppel te zijn. Daarnaast moet een verblijfslocatie worden doorgegeven en moet de geliefde in het bezit zijn van een retourticket. Voor personen uit een land met een oranje of rood reisadvies geldt daarnaast dat ze na aankomst twee weken in quarantaine moeten.

Acteur Ryan Reynolds helpt in zoektocht naar gestolen teddybeer

Acteur Ryan Reynolds looft een beloning van 5.000 dollar (ruim 4.200 euro) uit aan degene die een gestolen teddybeer terugbrengt naar de rechtmatige eigenaar. Zo probeert hij een jonge vrouw uit Vancouver te helpen. De beer bevat een audio-opname die door haar inmiddels overleden moeder is ingesproken.