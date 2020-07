Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen dagen.

Eerste testresultaten door Nederland aangeschaft coronavaccin positief

De eerste testresultaten van het Oxford-coronavaccin, waar Nederland samen met Duitsland, Frankrijk en Italië zeker 300 miljoen potentiële vaccins van heeft gereserveerd, zijn positief. "Het is veilig en zorgt voor een reactie vanuit het immuunsysteem", zo is maandag bekendgemaakt in tijdschrift The Lancet.

Het gaat om het middel AZD1222, dat wordt gemaakt door het farmaceutische bedrijf AstraZeneca en wetenschappers van de universiteit van Oxford.

Laatste patiënt vertrekt uit Rotterdams coronacentrum

De laatste patiënt is vertrokken uit een coronacentrum van de Rotterdamse thuiszorgorganisatie Stichting Aafje, meldt de stichting. In het centrum zijn de afgelopen maanden in totaal 250 patiënten verzorgd.

De organisatie zette het speciale centrum op in een van de zorghotels van de stichting. Na de opening stroomde er al snel een flink aantal patiënten binnen. In totaal konden er tegelijkertijd maximaal 240 patiënten worden opgenomen.

Hond doet boodschappen voor Colombiaanse eigenaar

Een hond in de Colombiaanse stad Bogota helpt zijn eigenaar met de boodschappen. Nino draagt een mandje met geld in zijn bek om bij winkels voedsel te kunnen kopen. Zijn eigenaar probeert vanwege het coronavirus contact met andere mensen te vermijden, omdat hij in een risicogroep zit. Dankzij de hulp van Nino hoeft hij zelf geen winkels in.

54 Hond doet boodschappen voor Colombiaanse eigenaar

Nederland zoekt massaal mee naar beschermde vlinder

De Vlinderstichting heeft de afgelopen dagen vele tientallen meldingen uit het hele land ontvangen van mensen die menen het zeldzame donkere pimpernelblauwtje te hebben gezien. Door een fout werd ruim een week geleden het enige bekende Nederlandse leefgebied van de bedreigde vlindersoort weggemaaid.

"Mensen in het hele land zijn enorm met het dreigende verlies van het pimpernelblauwtje bezig", meldt een woordvoerder van de Vlinderstichting aan NU.nl. "We hebben vele tientallen foto's uit het hele land gehad van mensen die denken een exemplaar gezien te hebben. Opvallend veel mensen zijn erg met dit nieuws bezig, het is hartverwarmend."

Unieke keversoort na zeventig jaar weer opgedoken in Drenthe

De gestreepte waterroofkever is voor het eerst sinds 1950 waargenomen in Drenthe. Een onderzoeker van EIS Kenniscentrum Insecten vond recent ten oosten van natuurgebied De Onlanden per toeval een mannetjeskever.

Het betreft de eerste vangst van deze zeldzame en Europees beschermde waterroofkever in de provincie sinds 1950, meldt Nature Today.

20.000 wandelaars doen Alternatieve Vierdaagse

Bijna twintigduizend wandelaars beginnen dinsdag aan de Alternatieve Vierdaagse. Het wandelevenement, waarbij iedere deelnemer een eigen route samenstelt, geldt als een alternatief voor de vanwege de coronacrisis afgelaste Nijmeegse Vierdaagse.

De Alternatieve Vierdaagse kan in tegenstelling tot de Nijmeegse Vierdaagse plaatsvinden doordat alle deelnemers een eigen route lopen. Op deze manier kunnen ze zich aan de coronamaatregelen houden.

Fietsenverkopers profiteren van het 'nieuwe normaal'

De verkopers van fietsen profiteren van het 'nieuwe normaal'. Consumenten pakken voor hun gezondheid en vanwege het milieu vaker de fiets. Europees marktleider Accell Group zag de omzet in de eerste helft van 2020 ondanks de lockdowns groeien. In de maand juni werd ruim 50 procent meer uitgegeven aan fietsen en accessoires dan een jaar eerder.

"De pandemie heeft de belangstelling voor fietsen bij consumenten en overheden door heel Europa als alternatief voor gezonde, veilige en groene mobiliteit aangewakkerd", zegt CEO Ton Anbeek.