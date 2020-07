Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Vietnam verbiedt handel in wilde dieren

Vietnam heeft in verband met het coronavirus de handel in wilde dieren per direct verboden. Volgens premier Nguyen Xuan Phuc wordt het verbod ingesteld om een nieuwe opleving van het virus te voorkomen.



Wetenschappers vermoeden dat het coronavirus is ontstaan op een markt in de Chinese stad Wuhan waar onder meer wilde dieren werden verhandeld.



Het verbod geldt voor de import van alle levende wilde dieren en producten van wilde dieren, waaronder schubdieren en ivoor.

Fietsenverkopers profiteren van het 'nieuwe normaal'

De verkopers van fietsen profiteren van het 'nieuwe normaal'. Consumenten pakken voor hun gezondheid en vanwege het milieu vaker de fiets. Europees marktleider Accell Group zag de omzet in de eerste helft van 2020 ondanks de lockdowns groeien. In de maand juni werd ruim 50 procent meer uitgegeven aan fietsen en accessoires dan een jaar eerder.

"De pandemie heeft de belangstelling voor fietsen bij consumenten en overheden door heel Europa als alternatief voor gezonde, veilige en groene mobiliteit aangewakkerd", zegt CEO Ton Anbeek.

Het bedrijf achter onder andere Batavus, Koga, Raleigh, Sparta en Babboe verwacht voorlopig nog te profiteren van deze trend.

Man houdt zich aan belofte en deelt prijs met een vriend

Een Amerikaan uit de staat Wisconsin die 22 miljoen dollar (bijna 19 miljoen euro) in een loterij heeft gewonnen, gaat de winst delen met een oude vriend van hem. De mannen beloofden elkaar in 1992 dat als een van beiden ooit de loterij zou winnen, ze de prijs zouden delen. Dat schrijft The Green Bay Press Gazette.

Vorige maand kocht een van de mannen het winnende lot. De vrienden hebben geen grote plannen met het gewonnen geld. Wel willen ze meer tijd doorbrengen met hun familie en meer gaan reizen.

Vergeer succesvol behandeld aan borstkanker

Voormalig rolstoeltennisster Esther Vergeer is succesvol behandeld aan borstkanker. Ze hervat daarom per direct haar werkzaamheden als onder meer chef de mission van de komende Paralympische Spelen.

"Alle behandelingen zijn inmiddels achter de rug, ik heb het laatste gesprek met de arts gehad en het is klaar. Letterlijk en figuurlijk", zegt Vergeer vrijdag op de website van haar management Wasserman. "Vanuit m'n topsportleven was ik gelukkig wel gewend om heel pragmatisch en stap voor stap te werken. Die mindset is me de afgelopen periode heel goed van pas gekomen: afvinken wat ik kon afvinken en steeds de positieve tussenstanden vieren."

De 38-jarige Vergeer maakte in januari bekend dat bij haar borstkanker was ontdekt.