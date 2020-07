Soms valt het goede nieuws weg bij NU.nl. Elke dag maken we daarom een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Laatste patiënt vertrekt uit Rotterdams coronacentrum

De laatste patiënt uit een coronacentrum van de Rotterdamse thuiszorgorganisatie Stichting Aafje is vertrokken, meldt de stichting. In het centrum zijn de afgelopen maanden in totaal 250 patiënten verzorgd.

De organisatie zette het speciale centrum op in een van de zorghotels van de stichting. Na de opening stroomde er al snel een flink aantal patiënten binnen. In totaal konden er tegelijkertijd maximaal 240 patiënten worden opgenomen.

Archeologen leggen gebouw bloot van 2.700 jaar oud in Jeruzalem

Archeologen hebben bij opgravingen in Jeruzalem de ruïnes van een 2.700 jaar oud gebouw blootgelegd. Ook troffen ze een grote verzameling potten aan. Vermoedelijk was het gebouw een opslagcentrum voor producten zoals wijn en olijfolie.

53 Archeologen leggen 2.700 jaar oud gebouw bloot in Jeruzalem

Minder valse eurobiljetten onderschept aan begin van 2020 door lockdown

In Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar ruim 15.700 valse eurobiljetten uit de roulatie gehaald. Dat is bijna een kwart minder dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) heeft dat alles te maken met de economische lockdown tijdens de coronacrisis, meldt de centrale bank donderdag.