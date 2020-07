Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Reguliere zorg weer bijna terug op niveau van voor de coronacrisis

Het aantal verwijzingen van huisartsen naar ziekenhuizen is bijna terug op het niveau van voor de coronacrisis. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldt woensdag dat ruim 90 procent van de reguliere behandelingen weer is hervat. De geestelijke gezondheidszorg is ook weer bijna helemaal terug op het oude niveau.

Bokje loopt kilometers in Alternatieve Vierdaagse

Een ontsnapt jong bokje heeft 10 kilometer meegelopen met een deelnemer van de Alternatieve Vierdaagse, meldt Omroep Gelderland woensdag. Deze vierdaagse is in het leven geroepen als alternatief voor de afgelaste Nijmeegse Vierdaagse. Alle wandelaars lopen hun eigen route. Het bokje liep mee met een vrouw in de omgeving van haar woonplaats Steenderen.

Crowdfundingsactie levert 1 miljoen euro op voor onderzoeken coronavirus

Met de crowdfundingsactie #wakeuptocorona is al 1 miljoen euro ingezameld in de strijd tegen het coronavirus. Het geld wordt door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gebruikt voor onderzoeken naar virusremmers, andere geneesmiddelen en potentiële vaccins. Duizenden personen in binnen- als buitenland hebben gedoneerd.

Hond doet boodschappen voor Colombiaanse eigenaar

Een hond in de Colombiaanse stad Bogota helpt zijn eigenaar met de boodschappen. Nino draagt een mandje met geld in zijn bek om bij winkels voedsel te kunnen kopen. Zijn eigenaar probeert vanwege het coronavirus contact met andere mensen te vermijden, omdat hij in een risicogroep zit. Dankzij de hulp van Nino hoeft hij zelf geen winkels in.

Reuzenpanda geboren in Zuid-Koreaanse dierentuin

Een reuzenpanda in de Zuid-Koreaanse dierentuin Everland is bevallen van een jong. Het lijkt goed te gaan met het kersverse duo. De geboorte is bijzonder omdat het om de eerste babypanda in het Aziatische land gaat en daarnaast worden er niet veel panda's geboren. Zuid-Korea leent sinds 1994 panda's van China.