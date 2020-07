Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Nederland zoekt massaal mee naar beschermde vlinder

De Vlinderstichting heeft de afgelopen dagen vele tientallen meldingen uit het hele land ontvangen van mensen die menen het zeldzame donkere pimpernelblauwtje te hebben gezien. Door een fout werd donderdag het enige bekende Nederlandse leefgebied van de bedreigde vlindersoort weggemaaid.

"Mensen in het hele land zijn enorm met het dreigende verlies van het pimpernelblauwtje bezig", meldt een woordvoerder van de Vlinderstichting aan NU.nl. "We hebben vele tientallen foto's uit het hele land gehad van mensen die denken een exemplaar gezien te hebben. Opvallend veel mensen zijn erg met dit nieuws bezig, het is hartverwarmend."

Overigens was nog geen van de vlinders daadwerkelijk het bedreigde pimpernelblauwtje.

Veel leverdonoren melden zich voor Groningse jongens

Grootschalige media-aandacht voor de vierjarige Siem en de twaalfjarige Tyrel heeft ertoe geleid dat veel potentiële levende leverdonoren zich hebben gemeld bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De ouders van de jongens vonden binnen de familie geen goede leverdonoren voor een transplantatie. Daarom deden zij hun verhaal in diverse landelijke en regionale media, in de hoop dat 'goede Samaritanen' zich zouden melden.

Dit gebeurde massaal, meldt het DvhN. "Nog niet eerder hebben zo veel mensen zich aangemeld om bij leven een deel van hun lever af te staan", aldus een woordvoerder.

Vliegende Nederlandse auto mag de weg op

De vliegende auto van het Nederlandse bedrijf PAL-V gaat volgende maand voor het eerst de openbare weg op. De PAL-V ondergaat in augustus de laatste keuring van de Rijksdienst Wegverkeer, waarna het voertuig de weg op gaat. Dat verklaarde commercieel directeur Marco van den Bosch afgelopen vrijdag tegenover Omroep Brabant.

Op die manier komt de marktintroductie van de in 2017 officieel gepresenteerde V-PAL een stap dichterbij. Die stond aanvankelijk gepland voor 2019, maar werd vanwege alle rompslomp die de juiste certificering met zich meebrengt, vertraagd tot 2021.

20.000 wandelaars doen Alternatieve Vierdaagse

Bijna twintigduizend wandelaars beginnen dinsdag aan de Alternatieve Vierdaagse. Het wandelevenement, waarbij iedere deelnemer een eigen route samenstelt, geldt als een alternatief voor de vanwege de coronacrisis afgelaste Nijmeegse Vierdaagse.

De Alternatieve Vierdaagse kan in tegenstelling tot de Nijmeegse Vierdaagse plaatsvinden doordat alle deelnemers een eigen route lopen. Op deze manier kunnen ze zich aan de coronamaatregelen houden.

De deelnemers lopen dit jaar dagelijks een afstand van 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer. De afgelegde afstanden kunnen middels gps bijgehouden worden in de speciale app van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KNWB).

Mariska van Kolck en Jordy van Loon gaan toch weer toeren

De musical Haal het doek maar op! wordt vanaf 11 september weer in de Nederlandse theaters opgevoerd. De voorstelling werd afgelopen maart stopgezet vanwege het coronavirus.

De musical over bekende Nederlandse artiesten uit de jaren zestig, zeventig en tachtig ging in januari van dit jaar in première, maar moest nog geen twee maanden later dus noodgedwongen stoppen.