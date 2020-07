Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Jubileumseizoen Wie is de Mol? op 5 september van start

Wie is de Mol? keert op 5 september terug op televisie voor een jubileumseizoen, meldt AVROTROS op Instragram.

Het jubileumseizoen is een extra seizoen, naast de reguliere seizoenen die altijd aan het begin van het jaar worden uitgezonden. De opnames van de jubileumuitzendingen hebben plaatsgevonden voor de coronacrisis.

Over de invulling van het jubileumseizoen is nog weinig bekend. Geruchten gaan dat deelnemers en mollen uit eerdere seizoenen een rol gaan spelen, maar AVROTROS heeft nog niets bevestigd.

Eerste testresultaten door Nederland aangeschaft coronavaccin positief

De eerste testresultaten van het Oxford-coronavaccin, waar Nederland samen met Duitsland, Frankrijk en Italië zeker 300 miljoen potentiële vaccins van heeft gereserveerd, zijn positief. "Het is veilig en zorgt voor een reactie vanuit het immuunsysteem", zo is maandag bekendgemaakt in tijdschrift The Lancet.

Het gaat om het middel AZD1222, dat wordt gemaakt door het farmaceutische bedrijf AstraZeneca en wetenschappers van de universiteit van Oxford.

Unieke keversoort na zeventig jaar weer opgedoken in Drenthe

De gestreepte waterroofkever is voor het eerst sinds 1950 waargenomen in Drenthe. Een onderzoeker van EIS Kenniscentrum Insecten vond recent ten oosten van natuurgebied De Onlanden per toeval een mannetjeskever.

Het betreft de eerste vangst van deze zeldzame en Europees beschermde waterroofkever in de provincie sinds 1950, meldt Nature Today.

Italiaanse kustwacht bevrijdt potvis uit vissersnet

De Italiaanse kustwacht heeft zondag bij Sicilië een potvis uit een vissersnet bevrijd. Het lichaam van het enorme dier zat bijna volledig vast in het net.

In de Tyrreense Zee werd sinds het begin van dit jaar al meer dan 100 kilometer aan illegale netten gevonden.

Stadsschouwburg Haarlem coronaproof ingericht voor opening

In navolging van andere Nederlandse theaters, is de Stadsschouwburg in Haarlem nu ook coronaproof ingericht. Daarom kan het theater vanaf 12 september weer open voor publiek. Ellen ten Damme zal als eerste haar opwachting maken met haar voorstelling Allez-Hop.

Voor de coronacrisis bood de theaterzaal van de schouwburg plaats aan 611 bezoekers. Vanwege de anderhalvemeterregel zullen dat er vanaf september maximaal 168 zijn. Voorstellingen zullen wat korter zijn dan gebruikelijk en sommige artiesten treden twee keer op een avond op.

Robben optimistisch: 'Niet kunnen hopen dat ik al zo ver zou zijn'

Arjen Robben vindt dat hij er in fysiek opzicht beter voorstaat dan verwacht. De 36-jarige aanvaller miste maandag de eerste groepstraining van FC Groningen, maar daar moeten volgens hem niet al te veel conclusies aan worden verbonden.

"Ik ben eigenlijk meer dan tevreden, ik ben gewoon goed fit en sta er echt goed voor. Ik had niet kunnen hopen dat ik in dit stadium al zo ver zou zijn", zei Robben maandag na een individuele sessie in het krachthonk op het trainingscomplex van Groningen tegen RTV Noord.