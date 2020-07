Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen dagen.

Geliefde van buiten de EU mag weer naar Nederland

Nederlanders kunnen hun geliefden van buiten de Europese Unie per 27 juli weer verwelkomen. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) meldde donderdag in een Kamerbrief dat er voor geliefden van Nederlanders een uitzondering wordt gemaakt op het reisverbod voor inwoners van buiten de EU. Het verbod blijft wel van kracht voor inwoners van landen van buiten de EU en het Schengengebied die geen geliefde in Nederland hebben.

Partners van Nederlanders mogen zolang de coronacrisis duurt ieder half jaar voor een periode van drie maanden in Nederland verblijven.

Zeldzame gorilla en rode panda geboren in Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen zijn in de afgelopen week twee zeldzame jonge dieren geboren. Dinsdag deelde het park beelden van een pasgeboren rode panda en woensdag beviel een westelijke laaglandgorilla van een jong.

De westelijke laaglandgorilla wordt ernstig bedreigd, vooral doordat de Afrikaanse tropische regenwouden waarin ze leven worden gekapt. Het lijkt goed te gaan met het kersverse duo in het Brabantse dierenpark.

"Moeder was rustig tijdens de bevalling, ze houdt het jong goed vast en heeft het goed schoongemaakt", zegt Kris Jansen, hoofd dierenverzorging, over de jonge gorilla. "Het geslacht is nog niet bekend, aangezien we het jong nog niet van dichtbij hebben kunnen bekijken."

25 Zeldzame rode panda geboren in Safaripark Beekse Bergen

Kat van Britse politicus verstoort online vergadering

Een bijzondere gast dook dinsdag voor de webcam op tijdens een digitale vergadering van Britse parlementsleden.

35 Kat van Britse politicus verstoort online vergadering

IKEA komt met veganistisch alternatief voor Zweedse balletjes

IKEA introduceert een veganistische versie van het befaamde Zweedse gehaktballetje in zijn restaurants. De ecologische voetafdruk van het vegetarische balletje is volgens het bedrijf 96 procent kleiner dan die van de vleesvariant.

IKEA verkoopt naar eigen zeggen wereldwijd elk jaar meer dan een miljard gehaktballetjes. Het volledig plantaardige balletje zou net zo goed moeten smaken en er ziet er hetzelfde uit als de vleesvariant, aldus IKEA.

Zeehondenpup in Den Helder bevrijd

Een zeehondenpup die in Den Helder verstrikt was geraakt in een herbruikbare boodschappentas, is zondag na enkele dagen bevrijd, meldt NH Nieuws. De pup is een geliefde verschijning in de Helderse wijk Boatex, waar het dier drie weken geleden op een vlot geboren zou zijn.

Medewerkers van de dierenambulance en Zeehondencentrum Pieterburen wisten de zak na veel moeite voor een deel van het dier af te krijgen, zodat het weer zelfstandig kon bewegen. Uit foto's van viskoerier Bert de Groot bleek later dat de pup de tas helemaal van zich afgeschud had.

Komeet Neowise zichtbaar boven Nederland

Afgelopen weekend was de komeet Neowise goed boven Nederland te zien. Neowise is een van de helderste kometen van de afgelopen decennia. Het object werd in maart ontdekt, maar is pas sinds deze maand met het blote oog zichtbaar.

Dit weekend zal het object nog helderder zijn dan eerder, maar mogelijk kan bewolking roet in het eten gooien voor wie zaterdag of zondag de komeet wil bewonderen.