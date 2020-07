Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve nieuws.

Filmfonds steunt getroffen filmtheaters

De inkomstenderving van 26 filmtheaters wordt door het Filmfonds opgevangen met een totaalbedrag van 4,6 miljoen euro. Er was oorspronkelijk 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Via een matchingbijdrage konden filmtheaters een compensatie krijgen voor de inkomsten die ze zijn misgelopen tussen 1 maart en 31 mei. De regeling, waarvan de deadline op 10 juli verstreek, bleek ruim te worden overvraagd.

Geliefde van buiten de EU mag weer naar Nederland

Nederlanders kunnen hun wederhelft van buiten de Europese Unie per 27 juli weer in de armen sluiten. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) schreef donderdag in een Kamerbrief dat er een uitzondering wordt gemaakt op het reisverbod voor inwoners buiten de Europese Unie voor geliefden van Nederlanders. Het verbod blijft van kracht voor overige inwoners van landen buiten de EU en het Schengengebied.

Partners van Nederlanders mogen ieder half jaar voor een periode van drie maanden in Nederland verblijven, zolang de coronacrisis duurt.

Lionel Richie en Alicia Keys keren terug naar North Sea Jazz

Lionel Richie en Alicia Keys, die eigenlijk een optreden zouden geven tijdens het geannuleerde North Sea Jazz Festival, worden ook op de editie in 2021 verwacht. Het festival ging dit jaar niet door wegens het coronavirus.

Richie is op vrijdag 9 juli te zien en Keys geeft op zondag 11 juli een optreden. De rest van de line-up wordt op een later moment aangekondigd, liet de festivalorganisatie donderdag weten.

Toeterende Real Madrid-supporters vieren eerste titel sinds 2017

Real Madrid heeft donderdag na twee seizoenen zonder succes in La Liga de Spaanse titel weer overgenomen van aartsrivaal FC Barcelona. Na de zege reden supporters al toeterend door de straten van Madrid om het kampioenschap te vieren.

57 Toeterende Real Madrid-supporters vieren eerste titel sinds 2017

'Aantal vrouwelijke bestuurders in ziekenhuizen gestegen'

Het aandeel vrouwen in bestuurlijke functies in ziekenhuizen is de afgelopen jaren gestegen. In 2014 was nog 24 procent van de bestuurders in ziekenhuizen vrouw, eind 2019 steeg dit percentage naar 36.

Eind vorig jaar waren in totaal 229 vrouwen actief in de raad van bestuur of raad van toezicht van een ziekenhuis. Van de 72 bestuursvoorzitters waren er 21 vrouw.

Astronauten vervangen accu's ISS tijdens ruimtewandeling

Twee astronauten hebben donderdag enkele accu's vervangen tijdens een ruimtewandeling buiten het internationale ruimtestation ISS. Na ruim drie jaar zijn bijna alle 48 accu's vervangen door nieuwere exemplaren.

39 Astronauten vervangen accu's ISS tijdens ruimtewandeling

Prinses Beatrice vrijdag in het geheim getrouwd

De Britse prinses Beatrice (31) en Edoardo Mapelli Mozzi (37) hebben hun door het coronavirus uitgestelde huwelijk vrijdagochtend binnen besloten kring gevierd, bevestigt Buckingham Palace. Het koppel had na het uitstellen van de bruiloft geen nieuwe trouwdatum bekendgemaakt.

De twee trouwden in Windsor in het bijzijn van onder anderen koningin Elizabeth, prins Philip en prins Andrew, de vader van Beatrice.