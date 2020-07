Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van vandaag.

Wij slaven van Suriname na 86 jaar in bestsellerlijs

Het boek Wij slaven van Suriname van auteur en verzetsheld Anton de Kom (1898-1945) is 86 jaar na verschijning voor het eerst binnengekomen in De Bestseller 60, op plek dertig. De Kom werd in juni als eerste Surinamer opgenomen in de Canon van Nederland.

De Kom publiceerde Wij slaven van Suriname in 1934 als een aanklacht tegen racisme en uitbuiting. In het boek werd de Surinaamse geschiedenis voor het eerst beschreven vanuit antikoloniaal gezichtspunt, door een afstammeling van slaafgemaakten.

Disneyland Paris vier maanden na sluiting weer geopend

Attractiepark Disneyland Paris opende woensdag na vier maanden gesloten te zijn weer de deuren van het park. Het is verplicht om in het park een mondmasker te dragen en onderling afstand te bewaren.

Extra steun voor sportverenigingen met eigen accommodatie

Sportverenigingen die een eigen accommodatie hebben, krijgen van de overheid 25 miljoen euro extra steun. Volgens de KNVB is de huisvesting voor veel sportverenigingen de grootste kostenpost.

Deze verenigingen komen namelijk niet in aanmerking voor de regeling waarmee gemeenten de huur van sportaccommodaties kunnen kwijtschelden, maar tegelijkertijd maken zij ook kosten voor het beheer en onderhoud van hun accommodaties. Door de sterk teruggelopen inkomsten staat veel clubs het water aan de lippen.

Metallica brengt tweede concertreeks met symfonieorkest uit

Metallica brengt op 28 augustus de opnames van hun twee concerten met het San Francisco Symphony Orchestra in 2019 uit als album en dvd, meldt de Amerikaanse rockband via YouTube.

De opnames voor het album, genaamd S&M2, werden op 6 en 8 september gemaakt in San Francisco. Tijdens de twee concerten speelde Metallica onder meer nummers van het album S&M uit 1999, dat met hetzelfde symfonieorkest werd opgenomen.

Chinese economie alweer gegroeid na coronadip

De Chinese economie is in het tweede kwartaal van dit jaar alweer gegroeid, na een forse krimp in de eerste drie maanden van het jaar als gevolg van de corona-uitbraak.

Vergeleken met een jaar eerder nam het bruto binnenlands product (bbp) in de periode van april tot en met juni met 3,2 procent toe, meldde het Chinese statistiekbureau donderdag. China ging als eerste land in de wereld in (gedeeltelijke) lockdown en kon de economie ook vrij snel weer opstarten.

Ernstig bedreigde gorilla geboren in Beekse Bergen

Een gorilla is woensdag in Safaripark Beekse Bergen bevallen van een jong, meldt het park donderdag. Deze gorillasoort wordt ernstig bedreigd, vooral omdat de Afrikaanse tropische regenwouden waarin ze leven worden gekapt.

Het lijkt goed te gaan met het kersverse duo in het Brabantse dierenpark. "Moeder was rustig tijdens de bevalling, ze houdt het jong goed vast en heeft het goed schoongemaakt", zegt Kris Jansen, hoofd dierenverzorging. "Het geslacht is nog niet bekend, aangezien we het jong nog niet van dichtbij hebben kunnen bekijken."

IKEA komt met veganistisch alternatief voor Zweedse balletjes

IKEA introduceert een veganistische versie van het befaamde Zweedse gehaktballetje in zijn restaurants. De ecologische voetafdruk van het vegetarische balletje is volgens het bedrijf 96 procent kleiner dan die van de vleesvariant.

IKEA verkoopt naar eigen zeggen wereldwijd elk jaar meer dan een miljard gehaktballetjes. Het volledig plantaardige balletje zou net zo goed moeten smaken en er ziet er hetzelfde uit als de vleesvariant, aldus IKEA.