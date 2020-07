Goed nieuws valt soms weg bij NU.nl. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van vandaag.

Reisadviezen Malta en Noorwegen versoepeld

De Nederlandse reisadviezen voor Malta en Noorwegen zijn woensdag versoepeld. Voor deze landen geldt niet langer een oranje reisadvies (alleen noodzakelijk reizen), maar geel (let op: veiligheidsrisico's). Dit betekent dat toeristen ook weer naar Malta en Noorwegen kunnen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt wel dat reizigers waakzaam moeten zijn, omdat de situatie kan veranderen.

Vrouwelijke bestuurders vinden steeds vaker weg naar de top bij AEX-bedrijven

Het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven nam dit jaar flink toe, meldt belangenvereniging van beleggers Eumedion woensdag. Zo werden er voor het eerst meer vrouwelijke (35) dan mannelijke (32) commissarissen benoemd bij AEX-bedrijven. In de raden van commissarissen is bij vrijwel alle bedrijven die aan de AEX genoteerd zijn nu minimaal 30 procent vrouw.

De toename van het aantal vrouwelijke commissarissen hangt vermoedelijk samen met nieuwe wetgeving. In 2021 komt er een quotum dat stelt dat minimaal een derde van de commissarissen een vrouw moet zijn.

Kat van Britse politicus verstoort online vergadering

Een bijzondere gast dook dinsdag op tijdens een vergadering tussen Britse parlementsleden.

Man zaait huwelijksaanzoek in maïsveld in de buurt van Belgisch Achel

Joost Roothans uit Valkenswaard heeft op een heel originele manier zijn Anneke ten huwelijk gevraagd, schrijft VRT NWS. Op internet dook een foto op van een maïsveld in de buurt van het Belgische Achel, met daarin een aanzoek: 'Anneke, wil je met me trouwen?' Radio 2 Limburg is op zoek gegaan naar deze Anneke en kwam uit bij de Nederlander

"In april ben ik begonnen met de maïs te zaaien, of net niet te zaaien", vertelde Roothans, de echtgenoot in spe op de zender. Samen met Anneke stapte hij, toen de boodschap zichtbaar was, in een vliegtuigje. "Toen Anneke de boodschap zag, zei ze meteen ja!"

Vijf Utrechtse wetenschappers krijgen 125.000 euro voor coronaonderzoek

Vijf Utrechtse wetenschappers die coronagerelateerde projecten uitvoeren, ontvangen gezamenlijk zo'n 125.000 euro aan subsidie van financieringsorganisatie ZonMw.

De wetenschappers die subsidies hebben ontvangen, doen onder meer onderzoek naar gezins- en relatieproblematiek tijdens de coronacrisis, naar het maken van lokaal coronabeleid en naar hoe COVID-19 wordt ervaren en gedocumenteerd.

VS stuurt internationale studenten met enkel online lessen toch niet weg

Internationale studenten die na de zomer alleen virtuele colleges volgen, hoeven de Verenigde Staten toch niet te verlaten. Het kabinet van de Amerikaanse president Donald Trump heeft een poging gestaakt de studenten uit te zetten.

Vorige week kondigde de Immigration and Customs Enforcement (ICE) aan dat buitenlandse studenten de VS zouden moeten verlaten als hun school vanwege het COVID-19-virus komend semester enkel virtuele lessen aanbiedt.